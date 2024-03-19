НБУ впервые поднял официальный курс доллара выше 39 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 20 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,1338 гривен за 1 доллар (+0,1594 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован только 19 марта - 38,9744 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,4641 гривен за 1 евро (+0,0171 грн), что также является максимумом. Предыдущий рекорд был 19 марта - 42,447 гривен.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 39,15-39,17 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,20 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, НБУ активно участвует в торгах, но дает национальной валюте ослабиться, пытаясь потратить меньше золотовалютных резервов.

"Мы не ожидаем курс 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период", - сказал Куренной.

Куренной отметил, что Нацбанк не отклоняется от своей стратегии управляемой гибкости обменного курса.

"Но сейчас трудно точно спрогнозировать то, какой именно будет курс. Поэтому наблюдаем за рынком и ожидаем некоторого укрепления гривны после нескольких дней ослабления", - добавил он.