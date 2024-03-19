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Финляндия выделила 30 млн евро на закупку боеприпасов в рамках инициативы Чехии

Вторник 19 марта 2024 15:28
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Финляндия выделила 30 млн евро на закупку боеприпасов в рамках инициативы Чехии Фото: министр обороны Финляндии Антти Хаккянен (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Финляндии выделило 30 млн евро на закупку боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Обсуждали с командующим чешскими силами обороны вопросы улучшения поддержки европейской обороны и Украины. В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия внесет в эту инициативу 30 миллионов евро", - написал он.

Чехия нашла партию снарядов для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки необходимо было собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия предоставила на боеприпасы более 150 млн долларов.

В начале марта Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

По данным издания The Wall Street Journal, Чехия использует контакты времен "холодной войны", чтобы получить необходимые для Украины боеприпасы. Прага закупает их у стран, которые выступают как союзники Москвы.

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