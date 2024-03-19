Рейд РДК в Россию. Куда продвинулись добровольцы за неделю боев (карта серых зон)

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, продолжают рейд на территории Курской и Белгородской областей. Повстанцам удалось занять некоторые населенные пункты в приграничье РФ, а "серая зона" за неделю боев расширилась.

РБК-Украина , со ссылкой карты DeepState , в материале ниже рассказывает, где продвинулись добровольцы за неделю боев.

Куда продвинулись бойцы: карта "серых зон"

С первого дня операции бойцов "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и Сибирского батальона появились заявления, что им удалось взять под контроль Теткино в Курской области. Но потом добровольцы уточнили, что они заняли лишь часть поселка и там продолжаются боевые действия.

В районе Теткино "серая зона" охватывает 11,29 кв. км.

Фото: Теткино Курской области (Deep State)

Ниже по карте можно увидеть как "серая зона" охватила Глотово и Козинку Белгородской области и занимает площадь в 14,88 кв. км.

Отметим, что 18 марта российские повстанцы заявили об установлении контроля над Козинкой. Там подняли флаг. Но сейчас сетью продолжают распространяться видео боев в населенном пункте. Заметим, что это село в Грайворонском районе уже значительно разрушено самой авиацией РФ.

Фото: Глотово и Козинка Белгородской области (Deep State)

Не так далеко от этого района недавно образовалась новая "серая зона" в поселке Горьковской Белгородской области размером 9,84 кв. км. Так, 17 марта Сибирский батальон сообщил, что бойцы совместно с ичкерийскими добровольцами зашли в поселок и захватили админздание. Через несколько часов повстанцы заявили, что населенный пункт перешел под их контроль и подняли флаг.

Фото: Горьковский Белгородской области (Deep State)

Совсем рядом с населенным пунктом Горьковские российские добровольцы заняли и пограничный хутор Лозовая Рудка. Там "серая зона" пока небольшая - 0,34 кв км.

Фото: Лозовая Рудка Белгородской области (Deep State)

Кроме того, под "серую зону" попал и хутор Нехотеевка в Белгородском районе. Речь идет о площади в 1,57 кв. км.

Фото: Нехотеевка Белгородской области (Deep State)

Также российские власти потеряли контроль над селом Новая Таволжанка в Белгородской области. "Серая зона" там - 13,72 кв. км.

Фото: Новая Талвожанка Белгородской области (Deep State)

В целом же "серые зоны" в Белгородской и Курской областях занимают 51,64 кв. км.

Что известно о рейде добровольцев

Напомним, что 12 марта стало известно о прорыве границы РФ бойцами легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, воюющих на стороне Украины.

Эти добровольческие батальоны зашли в Курскую и Белгородскую области, где продолжают вести бои, сопровождающиеся, в частности, ударами по военным объектам оккупантов. Так, недавно повстанцы обнародовали немалый список потерь оккупантов.

Кроме того, недавно к бойцам присоединились и Ичкерийские добровольцы. В Главном управлении разведки в свою очередь говорят, что операции россиян не завершатся в ближайшее время.

Видимо, что это стало понятно и местной власти, которая фактически после недели боев все же решила провести эвакуацию населения в Белгородской области.

Детальнее о рейде в Белгородской и Курской областях и что там происходит - РБК-Украина писало в материале.

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