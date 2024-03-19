В МИД Турции надеются, что война в Украине закончится в 2025 году

Турция считает, что война России против Украины завершиться в 2025 году и год станет мирным для Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk и Turkrus.

"Этот год сложный, надеемся на мир в 2025 году", - заявил он.

Он подчеркнул, что Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.

"Прежде всего, мы одна из стран, призывающих к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", - заявил Фидан.

Он заявил, что война России против Украины - превратилась в войну на истощение, и обе стороны несут потери.

"Это сохраняет риск распространения. Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия. Европа должна быть больше обеспокоена ситуацией в Украине, чем мы", - добавил министр.

Эрдоган и война в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть "посредником" для того, чтобы начать переговоры России с Украиной.

В частности, он настаивал, что Турция снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, который ранее происходил в Стамбуле.

Отметим, что переговоры России с Украиной происходили в начале полномасштабного вторжения, но они продлились недолго.

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