Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В Лисичанске ликвидировали "министра чрезвычайных дел ЛНР", военное положение и мобилизацию снова планируют продлить, а в Палате представителей США угрожают "похоронить" законопроект, включающий помощь Украине.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Военное положение и мобилизация

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Соответствующие законопроекты №10456 и №10457 зарегистрированы на сайте ВРУ.

Ими предлагается продление действия этого правового режима на 90 дней, то есть до 14 мая 2024 года.

В Лисичанске ликвидировали "министра" так называемой "ЛНР"

Российские пропагандисты подтвердили ликвидацию так называемого "министра чрезвычайных ситуаций "ЛНР" Алексея Потелещенко. Утверждается, что он погиб от удара ВСУ 3 февраля в Лисичанске. Оккупанты говорят, что тогда удар якобы "пришелся по пекарне" и количество пострадавших составляет 28 человек.

Но, на кадрах с места обстрела, публиковавшегося МЧС России, видно, что поврежден "Ресторан ADRIATIC" (местные СМИ пишут, что в этом здании было и кафе, и пекарня). Там было собрание оккупантов и коллаборантов.

Кроме ликвидации "главы МЧС" погибли также два "депутата ЛНР" - Артем Троснянский и Иван Жушма.

Ситуация на фронте не патовая

Президент Украины Владимир Зеленский накануне дал интервью итальянскому телеканалу Rai1. Где он прокомментировал ситуацию на фронте. По сухопутной составляющей его слова трактовали как "патовую ситуацию". Но пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров опроверг это. По его словам, президент не называл ситуацией "патовой", а комментируя контрнаступление на юге описал это как "стагнацию".

Украина

Политика

В Украину приехали министры иностранных дел и образования Португалии Жуан Кравиньо и Жуан Кошта. Сегодня, 5 февраля, они прибыли в Киев, а после чего глава МИД отправился в Житомир на форум по восстановлению. По его словам, в повестке дня двухдневного визита - война и восстановление Украины.

Законопроект о мобилизации

Как рассказал в комментарии РБК-Украина глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, новый правительственный законопроект о мобилизации №10449 имеет хорошие шансы на то, чтобы быть принятым Верховной Радой в первом чтении. ​​​

По его словам, если парламент поддержит проект, Комитет ВРУ доработает документ перед вынесением ко второму чтению. Подробнее об этом - читайте здесь.

В Верховном суде обнаружили "крота"

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника из Верховного суда Украины, который оправдывал агрессию РФ. В распоряжении силовиков оказались записи разговоров, в которых он отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.

Кроме того, чиновник предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Министр по делам ветеранов Украины подала в отставку

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что в парламент поступило заявление об отставке Юлии Лапутиной с должности министра по делам ветеранов.

Его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Рады.

Курс

Доллар дешевеет второй день подряд. Официальный курс на 6 февраля установлен Нацбанком на уровне: 37,5544 грн. за 1 доллар (-0,0154 грн.).

Погода

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина рассказала, что в ближайшее время Украину ждет потепление. Все из-за воздуха из Средиземного моря, которое приведет к повышению температуры Украины до +15 +16 градусов. Но перед этим еще предстоит небольшое похолодание.

Детальнее с прогнозом погоды можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Мир

США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о дополнительном финансировании на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и не близит к завершению пограничную катастрофу, которую создал президент", - сказал Джонсон.

По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, то он "умрет по прибытию".

Нидерланды

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна готовит к доставке в Украину дополнительно шесть истребителей F-16.

Всего же, по ее словам, Украина получит 24 самолета от Нидерландов.

Венгрия

Парламент Венгрии сегодня не смог провести внеочередную сессию для голосования по членству Швеции в НАТО. Поскольку депутаты провластной партии "Фидес" проигнорировали заседание парламента. Поэтому из-за отсутствия минимального количества участников сессия была отменена.

Грузия

Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании груза с 14 кг взрывчатки, который якобы отправили из Одессы в российский город Воронеж.

Сообщается, что взрывчатку и взрывные устройства якобы привезли из Одессы в Грузию 19 января через Румынию, Болгарию и Турцию на принадлежавшем украинцу минивэне.

Процесс, по данным грузинской спецслужбы, организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского районного Одесского районного совета в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, родом из города Батуми.