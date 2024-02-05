НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 6 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5544 гривен за 1 доллар (-0,0154 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 40,3747 гривен за 1 евро (-0,5050 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 37,55-37,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 38,05 грн/доллар.
Ситуация на рынке
Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, в январе 2024 года ситуация на валютном рынке Украины постепенно улучшалась на фоне затухания эффектов от значительных бюджетных расходов в конце года.
По его словам, если в первой половине января ежедневный объем интервенций, хоть и несколько уменьшился по сравнению с декабрьскими значениями, но оставался значительным - на уровне 150 млн долларов, то во второй половине месяца он снизился до 80 млн долларов. Обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения - с начала года он укрепился на 1,2%.