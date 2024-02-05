Ситуация не патовая. У Зеленского объяснили слова президента о фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI не говорил о "патовой" ситуации на фронте. Комментируя сухопутную часть операций, в частности, контрнаступление на юге он описал это как "стагнацию".

"В интервью президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть сделок завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге", - отметил Никифоров.

Он подчеркнул, что это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую".

"Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы", - сказал Никифоров.

Также он предоставил оригинал ответа президента Украины в интервью телеканалу RAI:

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект - мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, - мы ее провели позитивно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило чего-то. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки - это и есть просчет. Но, честно говоря, мы же не боремся просто с террористической организацией - мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире".

Предыстория

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский накануне дал интервью итальянскому телеканалу Rai1. Где он прокомментировал ситуацию на фронте. Касательно сухопутной составляющей "в войне на земле" его слова трактовали как "патовую ситуацию", которая "сформировалась из-за задержек с поставкой техники". В то же время он подчеркнул, что морские операции принесли положительные результаты.

О "патовой" ситуации

Добавим, осенью в издании The Economist была опубликована статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой говорилось, что ситуация на фронте зашла в тупик (что трактовали как "патовую ситуацию") и пока ни одна из сторон не может продвигаться, поскольку одинакового технологически оснащена. Главком отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. Но предложил свой вариант выхода из ситуации.

В частности, генерал высказал мнение, что для выхода из тупика нужен мощный технологический скачок. В то же время на такое мнение резко отреагировал Владимир Зеленский, который в ноябре заявил, что ситуация не является патовой, а продвижение ВСУ медленно, потому что Украина бережет своих военных.