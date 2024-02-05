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Спецслужба Грузии заявила об обнаружении взрывчатки, которую якобы везли из Одессы в РФ

Понедельник 05 февраля 2024 14:02
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Спецслужба Грузии заявила об обнаружении взрывчатки, которую якобы везли из Одессы в РФ Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Грузии правоохранители изъяли несколько единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатки. Их якобы везли из Одессы в российский Воронеж.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.

Взрывчатка общим весом 14 кг поступила в Грузию под видом аккумуляторов электромобилей.

Груз отправили из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию, он пересек турецко-грузинскую границу через КПП "Сарпи" 19 января, заявил руководитель Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.

Пунктом назначения груза был указан Воронеж, три взрывных устройства были изъяты на российско-грузинской границе. Еще три устройства, которые "оставили в Тбилиси на конкретном адресе", также изъяты.

На каждое из шести устройств было установлено одинаковое количество электронных таймеров и запрограммировано время активации. Все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения.

Процесс, по данным спецслужбы, организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского районного Одесского районного совета в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми.

Следствие считает, что о заложенной взрывчатке знал только Шарашидзе. Сообщается, что он активно отслеживал перемещение взрывных устройств из-за пределов Грузии.

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