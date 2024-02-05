Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

У Лисичанську ліквідували "міністра надзвичайних справ ЛНР", воєнний стан і мобілізацію знову планують продовжити, а в Палаті представників США погрожують "поховати" законопроєкт, який зокрема містить допомогу Україні.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Воєнний стан і мобілізація

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 зареєстровані на сайті ВРУ.

Ними пропонується продовження дії цього правового режиму на 90 днів, тобто до 14 травня 2024 року.

У Лисичанську ліквідували "міністра" так званої "ЛНР"

Російські пропагандисти підтвердили ліквідацію так званого "міністра надзвичайних ситуацій "ЛНР" Олексія Потелещенка. Стверджується, що він загинув від удару ЗСУ 3 лютого в Лисичанську. Окупанти кажуть, що тоді удар буцімто "прийшовся на пекарню" й кількість постраждалих налічує 28 осіб.

Але, на кадрах із місця обстрілу, яке публікувало МНС Росії, видно, що пошкоджений "Ресторан ADRIATIC" (місцеві ЗМІ пишуть, що у цій будівлі було і кафе, і пекарня). Там було зібрання окупантів і колаборантів.

Додамо, що окрім ліквідації "голови МНС" загинули також два "депутати ЛНР" – Артем Троснянський та Іван Жушма.

Ситуація на фронті не патова

Президент України Володимир Зеленський напередодні дав інтерв'ю італійському телеканалу Rai1. Де, зокрема, він прокоментував ситуацію на фронті. Щодо сухопутної складової його слова трактували як "патову ситуацію". Але прес-секретар глави держави Сергій Никифоров спростував це. За його словами, президент не називав ситуацією "патовою", а коментуючи контрнаступ на півдні описав це як "стагнацію".

Україна

Політика

До України приїхали міністри закордонних справ і освіти Португалії Жуан Кравіньйо та Жуан Кошта. Сьогодні, 5 лютого вони прибули до Києва, а після чого глава МЗС вирушив до Житомира на форум з відновлення. За його словами, на порядку денному дводенного візиту - війна та відновлення України.

Законопроект про мобілізацію

Як розповів в коментарі РБК-Україна голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, новий урядовий законопроект про мобілізацію №10449 має хороші шанси на те, щоб бути прийнятим Верховною Радою в першому читанні.

За його словами, якщо парламент підтримає проект, то Комітет ВРУ доопрацює документ перед винесенням до другого читання. Детальніше про це - читайте тут.

У Верховному суді виявили "крота"

Служба безпеки України викрила чиновника з Верховного суду України, який виправдовував агресію РФ. У розпорядженні силовиків опинилися записи розмов, в яких він заперечує суверенітет України й пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Крім того, посадовець пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Міністр у справах ветеранів України подала у відставку

Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук розповів, що до парламенту надійшла заява про відставку Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів.

Її розглянуть на найближчому пленарному засіданні Ради.

Курс

Долар дешевшає другий день поспіль. Офіційний курс на 6 лютого встановлено Нацбанком на рівні: 37,5544 грн за 1 долар (-0,0154 грн).

Погода

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі РБК-Україна розповіла, що найближчим часом Україну очікує потепління. Все через повітря з Середземного моря, яке спричинить підвищення температури Україні до +15 +16 градусів. Але перед цим ще очікується невеличке похолодання.

Детальніше з прогнозом погоди можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Світ

США

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроект щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і не наближає до завершення прикордонну катастрофу, яку створив президент", - сказав Джонсон.

За його словами, якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, то він "помре по прибуттю".

Нідерланди

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що її країна готує до доставки в Україну додатково шість винищувачів F-16.

Загалом же, за її словами, Україна отримає 24 літаки від Нідерландів.

Угорщина

Парламент Угорщини сьогодні не зміг провести позачергову сесію для голосування щодо членства Швеції в НАТО. Оскільки депутати провладної партії "Фідес" проігнорували засідання парламенту. Тож через відсутність мінімальної кількості учасників сесія була скасована.

Грузія

Служба державної безпеки Грузії заявила про затримання вантажу з 14 кг вибухівки, який нібито відправили з Одеси до російського міста Воронеж.

Повідомляється, що вибухівку та вибухові пристрої буцімто привезли з Одеси до Грузії 19 січня через Румунію, Болгарію та Туреччину на мінівені, який належав українцю.

Процес, за даними грузинської спецслужби, організував громадянин України, кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, який родом з міста Батумі.