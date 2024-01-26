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Меньше 100 тысяч. В Раде предлагают раскрыть потери Украины на войне

Киев, Пятница 26 января 2024 14:53
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Меньше 100 тысяч. В Раде предлагают раскрыть потери Украины на войне Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает раскрыть данные о потерях Украины в войне с Россией. По его словам, они меньше 100 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии, которое цитирует LB.

Нардеп заявил, что предлагал президенту Украины рассекретить данные о потерях Украины на войне. Глава государства пока не принял решение по этому поводу.

По словам Арахамии, потери "не так велики, как люди сами себе представляют" и составляют менее 100 тысяч.

"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", - сказал он.

Добавим, что военное командование не разглашает потери Украины в войне с Россией. Это объясняли, в частности, и тем, что данные могут помочь врагу.

Потери России в войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 380 тысяч оккупантов.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.

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