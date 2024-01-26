США предположили вероятность конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшие месяцы, - NYT

В США предположили, что КНДР вскоре может применить военные действия против Южной Кореи. Это происходит на фоне открытой враждебной политики северокорейского лидера Ким Чен Инна к южным соседям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По мнению чиновников США, жесткая риторика северокорейского лидера (относительно Южной Кореи – ред.) является частью схемы провокаций. Впрочем, учитывая усиление агрессивности заявлений, их следует воспринимать всерьез.

Американские чиновники уточняют, что не видят "неизбежного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове". В то же время они отмечают, что Пхеньян все же мог наносить удары таким образом, чтобы избежать быстрой эскалации.

Как пример, в США привели инцидент с обстрелом южнокорейского острова Йопхендо в 2010 году, когда КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийским огнем. В результате погибли несколько гражданских и военных с обеих сторон, однако обстрелы были прекращены.

По мнению американских чиновников, более агрессивная позиция Кима стала очевидна после серии запусков крылатых ракет, испытания нового вооружения, а также отказа от идеи мирного воссоединения с Южной Кореей. Кроме того, диктатор "вдохновляет" углубление сотрудничества с Россией.

В то же время, в США пока не видят признаков того, что Северная Корея готовится к большой войне. В частности, данное мнение подтверждает решение передать РФ артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты.

Один из высокопоставленных американских чиновников заметил, что лидер КНДР, планирующий крупную военную операцию, накапливал бы запасы ракет и артиллерийских снарядов.