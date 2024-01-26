Юсов о сорванном обмене пленными: должен был быть одним из самых больших за время войны

Обмен пленными с Россией, запланированный на 24 января, должен был быть одним из самых больших за историю полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Мы не будем придавать точной цифры (военнопленных, которых должны были обменять - ред.). И до обмена, пока он не произойдет, такие вещи не практикуются. Но это должен быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. И вообще, можно сказать, что он должен быть юбилейный - 50-й, но, к сожалению, не состоялся", - сказал Юсов.

Относительно списков украинских военнопленных, опубликованных российскими пропагандистами, он отметил, что информация изучается. Также идет коммуникация с семьями пленных.

"То есть списки, которые появляются из-за источников российской пропаганды, они появляются для того, чтобы протестовать и вызвать реакцию. Комментировать их (списки - ред.) мы не будем", - добавил представитель ГУР.

Юсов отметил, что если РФ официально захочет обнародовать списки, то это должна сделать через структуры, которые касаются прямой работы с военнопленными - Министерство обороны, спецслужбы, гуманитарный штаб и т.д.

"Конечно, тогда будут официальные комментарии. Сейчас это намеренная информационно-психологическая работа врага", - подчеркнул представитель украинской разведки.

Падение Ил-76 и сорванный обмен пленными

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в РФ утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Москва обвиняет Украину в сбитии самолета.

В ГУР подтвердили, что в тот день действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Также представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом Ил-76 могли быть и ракеты, и люди, а также в самолете должны быть VIP-персоны РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в России.

Также сообщалось, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).