ЕС готовится к прекращению транзита российского газа через Украину, - Bloomberg

Европейский союз не рассчитывает на продление соглашения о транзите газа из РФ через Украину по завершению договора в конце текущего года. Брюссель анализирует потенциальные сценарии с альтернативными поставками "голубого топлива" в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Обоснование исполнительной власти ЕС заключается в том, что даже страны, наиболее зависящие от российских поставок, включая Австрию и Словакию, смогут найти альтернативные поставки в случае прекращения транзита газа через Украину, рассказали изданию осведомленные с вопросом источники.

В публикации говорится, что Европейская комиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев в результате прекращения транзитного соглашения, включая моделирование пропускной способности других соединений, таких как "Турецкий поток", чтобы помочь компенсировать возможный дефицит.

Такой вопрос будет обсуждаться с государствами-членами ЕС в феврале, прежде чем официально будет представлен план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

При этом в материале указывается, что возможны определенные способы для стран и компаний, имеющих контракты после 2024 года, обеспечить поставки газа через Украину.

Одним из вариантов называют поставки РФ газа до украинской границы, а затем заключение субъектом ЕС соглашения с оператором транспортной системы Украины о транспортировке "голубого топлива" газа в Австрию, Словакию или Чехию.

Украина отрицает готовность пересмотреть транзитное соглашение по газу с РФ

Следует отметить, что вчера источник РБК-Украина в правительство сообщил, что вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года не рассматривается. Но поскольку Украина хочет стать частью европейской газовой сети, компании стран ЕС сами могут заказать транзитные мощности украинской ГТС.

Также собеседник добавил, что на недавней встрече главы правительства Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо подробно вопрос о транзите газа в следующем году не рассматривался. Так, на вопрос Фицо "будет ли продлен контракт?" Шмыгаль заявил коллеге, что действующий транзитный контракт с "Газпромом", истекающий в этом году, не может быть продлен.

Поставки газа в Европу

Страны Европы до сих пор получают российский газ через Украину по транзитному контракту и через Турцию. В ЕС достаточно успешно нашли замену утраченными поставками через Nord Stream.

Евросоюз заявлял, что блок должен стремиться снизить свою зависимость от Москвы в вопросе газа. Так, РФ является вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Европу после США.

Газовый контракт между Украиной и РФ

Напомним, что текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" было заключено в конце 2019 года сроком на 5 лет. Несмотря на широкомасштабную войну, Украина позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. Текущий объем транзита составляет 42 млн. кубометров в сутки.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что шансы Украины и России договориться о продлении контракта на транзит газа после 2024 года незначительны.

При этом Украина не планирует продлевать транзитный контракт с "Газпромом", который скачивается в декабре 2024 года.