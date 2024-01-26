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Соглашение по финансированию помощи Украине в Сенате США под угрозой, - The Guardian

США, Пятница 26 января 2024 12:45
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Соглашение по финансированию помощи Украине в Сенате США под угрозой, - The Guardian Фото: соглашение по финансированию помощи Украине в Сенате США под угрозой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, от которого зависит дальнейшая помощь Украине, оказались под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы находимся в критическом моменте, и мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это (согласовать решение - ред.). И если мы не сможем этого сделать, тогда мы перейдем к плану Б. По крайней мере, все еще предпринимаются попытки достичь решения, которое бы удовлетворило многих республиканцев", - рассказал журналистам второй республиканец в Сенате Джон Тун.

Отмечается, что неспособность заключить соглашение будет иметь глобальные последствия. Как сообщает Пентагон, украинские солдаты на фронте рискуют остаться без боеприпасов.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что "будущее войны в Украине" и "безопасность западной демократии" зависят от того, достигнет ли Конгресс соглашения.

По информации СМИ, лидер меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл сказал республиканцам на частной встрече, что "время и политическая воля для принятия двухпартийного соглашения о границе заканчиваются, а республиканцы не должны подрывать намерения Трампа сосредоточить свою кампанию в Белом доме на вопросах иммиграции".

В то же время Макконнелл подчеркнул свою приверженность соглашению о границе и помощи Украине во время республиканского обеда в четверг, 25 января.

Проблемы с финансированием США помощи Украине

Напомним, за последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США разгорелась "политическая война" между демократами и республиканцами из-за законопроекта о предоставлении финансовой помощи Украине и другим союзникам.

Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

Однако 6 декабря республиканцы заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

Также сообщалось, что 12 января в Белом доме заявили, что финпомощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового пакета финансирования.

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