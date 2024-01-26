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НАТО и ЕС должны активизироваться и предоставить больше финансирования Украине, - Столтенберг

Брюссель, Пятница 26 января 2024 12:54
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НАТО и ЕС должны активизироваться и предоставить больше финансирования Украине, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Союзникам по НАТО и ЕС следует активизироваться перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину и предоставить больше финансирования Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем. Он поблагодарил Черногорию за поддержку Украины, в том числе через комплексный пакет помощи НАТО.

"Все политические лидеры должны работать над сохранением единства. Это крайне важно для стабильности страны и региона", - сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что война России против Украины близится к двум годам. Столтенберг добавил, что союзники Украины должны активизироваться.

"Но союзники по НАТО и Европейскому союзу должны активизироваться и предоставить еще больше финансирования Украине в это критическое время", - заявил Столтенберг.

По мнению генсека, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, есть реальный риск, что он снова применит силу.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Альянс.

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