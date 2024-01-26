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НБУ резко повысил официальный курс доллара

Украина, Пятница 26 января 2024 15:53
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НБУ резко повысил официальный курс доллара Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,7811 гривен за 1 доллар (+0,1986 грн).

НБУ резко повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,0567 гривен за 1 евро (+0,1406 грн).

НБУ резко повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 22 копейки до 37,77-37,81 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ резко повысил официальный курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 38,40 грн/доллар.

Международные резервы

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по объему международных резервов на конец 2024 года с 44,7 до 40,4 млрд долларов.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, уровень резервов на прогнозном горизонте остается достаточно высоким и комфортным и таким, который позволяет обеспечивать курсовую устойчивость.

НБУ использует резервы для интервенций на валютном рынке для компенсации структурного дефицита, который возник после начала войны, а также с целью избежать чрезмерных колебаний курса.

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