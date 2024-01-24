Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

F-16

В Пентагоне уверяют, что уже в этом году Украина получит первые истребители F-16 и запасные части к ним.

Ил-76

Под Белгородом сбили российский Ил-76, перевозивший ракеты к С-300. На борту находились более 60 человек и, по данным РосСМИ, все погибли. Россияне запустили информацию, якобы на борту находились украинские военнопленные, которых якобы везли на обмен. Украинцев призывают не распространять фейки и дождаться официальных комментариев. Все детали - в материале РБК-Украина.

Уже к вечеру появились первые официальные комментарии Украины. Так, в Генштабе заявили, что и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении. Ведь именно оттуда враг бьет по Харькову. А ГУР говорит, что пока нет данных о том, кто находился на самолете. В разведке также заявили, что РФ сорвала запланированный на сегодняшний день обмен.

Украина

НБУ

Нацбанк будет собирать информацию о финансовых операциях должников по кредитам. Так, в НБУ поступят отчеты об активных операциях, если общий долг равен или превышает 50 тысяч гривен.

Фицо в Ужгороде

Премьер Словакии Роберт Фицо сегодня приехал в Ужгород и встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. В частности, на встрече Фицо заверил Шмыгаля, что Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Мобилизация

В СМИ появилась информация якобы Минобороны уже подало в Раду новый вариант законопроекта о мобилизации, называлась и дата рассмотрения - 25 января. Впрочем, в профильном комитете такую информацию официально опровергли.

Курс доллара

Доллар дорожает второй день подряд. На 25 января курс доллара в Украине НБУ установил на уровне 37,52 гривен за доллар (+0,0708 грн).

Мир

США

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что без дополнительного финансирования США не смогут предоставлять системы и оборудование, отвечающие среднесрочным и долгосрочным потребностям Украины, "а также помогать поддерживать эти системы".

Венгрия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном. По результатам разговора Орбан заявил, что его правительство поддерживает членство Швеции в НАТО.

Отметим, вчера заявку Швеции на вступление в НАТО ратифицировала Турция, так что остается только решение Венгрии.

Эстония

Эстония присоединилась к британской программе обучения украинских военных "Интерфлекс" . По этой программе уже прошли обучение более 34 тысяч украинских военных.