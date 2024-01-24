Доллар дорожает второй день подряд: НБУ повысил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд после падения в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 25 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,5252 гривен за 1 доллар (+0,0708 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,8837 гривен за 1 евро (+0,1932 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 37,47-37,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс в продаже вырос на 5 копеек до 38,20 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, сейчас мы наблюдаем довольно спокойный рынок и укрепление национальной валюты.

По его прогнозу, курс доллара может упасть на межбанке до 37 гривен благодаря выделению Украине западной финансовой помощи. "В случае позывных новостей о финансовой поддержке со стороны стран-членов Европейского Союза и США шанс увидеть курс в 36,50-37,00 грн/доллар растет", - считает Куренной.

В то же время, препятствием для снижения курса доллара могут стать такие факторы, как усиление импорта, изменение регулятором стратегии гибкого курса, если НБУ будет считать, что уровень 37,00 грн/доллар достаточен для укрепления национальной валюты.