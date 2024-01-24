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Орбан призвал парламент Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Среда 24 января 2024 15:17
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Орбан призвал парламент Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО Архивное фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Венгрии призывает парламент при первой возможности ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Информация от Столтенберга

Генсек сообщил, что провел разговор с Орбаном. Он приветствовал явную поддержку премьер-министром и его правительством членства Швеции в НАТО.

"Я с нетерпением жду ратификации, как только соберется парламент", - написал Столтенберг.

Информация от Орбана

Премьер Венгрии заявил, что его правительство поддерживает членство Швеции в НАТО.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", - написал Орбан.

Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией, но Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

Вчера парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО.

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