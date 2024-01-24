Орбан призвал парламент Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО
Правительство Венгрии призывает парламент при первой возможности ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Информация от Столтенберга
Генсек сообщил, что провел разговор с Орбаном. Он приветствовал явную поддержку премьер-министром и его правительством членства Швеции в НАТО.
"Я с нетерпением жду ратификации, как только соберется парламент", - написал Столтенберг.
Информация от Орбана
Премьер Венгрии заявил, что его правительство поддерживает членство Швеции в НАТО.
"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", - написал Орбан.
Вступление Швеции в НАТО
Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией, но Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.
Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.
Вчера парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО.
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