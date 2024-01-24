Упавший под Белгородом Ил-76 перевозил ракеты для С-300, - источники

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Силах обороны.

По словам собеседника, этот военно-транспортный самолет, вероятно, перевозил ракеты для комплексов С-300. А, как известно, именно из этих комплексов россияне часто бьют по Харькову и области.

Фото: с места падения российского Ил-76 в Белгородской области (росСМИ)

Что известно о сбитии Ил-76 в Белгородской области

Напомним, сначала о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области сообщили российские Telegram-каналы.

Отметим, что до инцидента в Белгородской области слышали сирены из-за "ракетной опасности".

После в сети появились кадры падения самолета. Сразу после этого произошел взрыв и вспыхнуло большое пламя.

Фото: первые кадры с места падения российского Ил-76 (росСМИ)

Местные власти в первую очередь только заявили о чрезвычайном происшествии в Корочанском районе. Но впоследствии российские паблики написали, что на борту якобы находились 63 человека и все они погибли.

В свою очередь террористическое Минобороны РФ выдвинуло свое заявление. Там признают, что самолет упал, но выдвигают свою "версию". Мол, "на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих", а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ил-76

Ил-76 - это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет. Эксплуатировать эти самолеты начали еще в 1975 году. Ил-76 был первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем. Эти воздушные суда используются Россией для переброски как личного состава, так и тяжелой техники.

Согласно открытым источникам, этот самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 тонн на расстояние до 4,2 тысячи км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч. Экипаж составляет 6-7 человек.

Напомним, ранее украинская сторона проводила операции по уничтожению российских военно-транспортных самолетов Ил-76. Так, летом прошлого года на аэродроме в Пскове полностью были уничтожены два таких борта, а еще два получили серьезные повреждения.