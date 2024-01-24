Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС, - Шмыгаль

Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабмина.

"Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности", - рассказал Шмыгаль.

Основные договоренности

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза ;

; правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса;

сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей;

полная поддержка евроинтеграционных устремлений Украины со стороны Словакии.

Кроме того, по словам главы украинского правительства, Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран.

"Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", - констатировал Шмыгаль.

Совместное заявление

Кроме того, по итогам встречи премьер-министры подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения между Украиной и Словакией "на основе взаимного доверия и уважения".

В частности, этим заявлением:

подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины в пределах ее международно признанных границ.

отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.

выразили поддержку Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.

подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.

отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Встреча Шмыгаля и Фицо

24 января в Ужгороде проходила встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи выяснилось, что правительство Украины намерено сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам.

50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок действия программы закончился в конце 2023 года.

Отметим, что по данным Financial Times, Украина все же может не получить 50 млрд евро от стран Евросоюза из-за ряда разногласий внутри ЕС. Детальнее - в материале.