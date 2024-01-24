Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент

В Белгородской области сегодня, 24 января , упал военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны РФ заявило, что на борту якобы "находились военнопленные ВСУ", в свою очередь украинская сторона заявила, что проверяет информацию и призвала не распространять фейки россиян.

При подготовке материала использовались данные Координационного штаба по военнопленным, омбудсмена Дмитрия Лубинца, росСМИ, собственные источники, "Интерфакс-Украина", а также комментарии Минобороны "Суспильному", представителя ГУР МО Андрея Юсова для "Радио Свобода", советника главы ОП Михаила Подоляка для Reuters.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о падении Ил-76 на этот момент.

Падение Ил-76

Первыми о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области сообщили российские Telegram-каналы. Известно, что инцидент произошел около 11:00 по местному времени. Российская сторона также утверждает, что все люди на борту погибли.

Также в сетью распространились кадры падения самолета. На видео слышно, как после падения раздался взрыв, а потом вспыхнуло большое пламя. На эту деталь обратил внимание военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, это может быть подтверждением того, что самолет перевозил именно ракеты в С-300.

"Эту версию подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбрасывало по полю, то есть после падения и удара о землю была еще мощная детонация боекомплекта", - написал он в Telegram-канале.

Фото: кадры с места падения Ил-76 (росСМИ)

Версия России

Официальной версии того, что именно привело к падению Ил-76 нет. Минобороны РФ утверждает, что на борту якобы "находились 65 пленных военнослужащих ВСУ", которых, мол, перевозили в Белгородскую область для обмена. Кроме того, там были 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выдвинул циничное заявление, что Украина якобы "намеренно сбила Ил-76, чтобы сорвать обмен". Так что теперь, по его словам, "об обмене, пожалуй, и идти речи не может".

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал "готовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу", вероятно, чтобы повлиять на поставки ракет ПВО в Украину.

Куда летел самолет?

Местный Телеграм-канал "Блетгород" опубликовал видео, отснятое очевидцами падения, которое массово начали анализировать. Российские пропагандисты утверждают, что "самолет упал сразу после взлета с аэродрома Белгорода".

В свою очередь медиаресурс "Важные истории" идентифицировал, откуда был снят ролик - это место в центре села Яблоневое по направлению к северу. Это подтвердила и "Медиазона".

Прокремлевские медиа выдвигают версию, что якобы должен был состояться обмен военнопленными на границе Белгородской области. Однако один из украинских OSINT-аналитиков обращает внимание на то, что Ил-76 летел в противоположном направлении. По его данным, упавший под номером RA-78830 борт летел через Египет, Саудовскую Аравию, Красное море и Иран, возле Сирии исчез с радаров, а затем появился над Белгородом. По версии аналитика, все указывает на то, что "Ил-76 вез оружие с Востока и пока никаких признаков, что там могли быть плененные".

Что говорит Украина

По информации источников РБК-Украина в украинских Силах обороны, этот военно-транспортный самолет россиян перевозил ракеты в ЗРК С-300. А, как известно, именно из этих комплексов россияне часто бьют по Харькову и области. Других подробностей собеседник изданию не привел.

Между тем, анонимный собеседник издания "Интерфакс-Украина" сообщил, что самолет якобы был сбит на взлете.

При этом в Минобороны Украины, как пишет "Суспильне", пока что не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".

В свою очередь, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прокомментировали заявление Минобороны РФ о падении самолета и призвали воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец также сообщил, что выясняет детали и анализирует информацию о падении российского самолета Ил-76.

"Призываю представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам", - добавил он.

В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что на сегодняшний день готовился обмен пленными между РФ и Украиной.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", - сказал он.

Он добавил, информация о том, что военнопленные могли находиться в упавший в Белгородской области самолете Ил-76, озвученная российской стороной, сейчас проверяется.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на новость о падении самолета Ил-76 в Белгородской области, по его словам, комментарии от власти будут чуть позже.

"Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", - сказал Подоляк изданию Reuters.

Кратко об Ил-76

Ил-76 - это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет. Эксплуатировать эти самолеты начали еще в 1975 году. Ил-76 был первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем. Эти воздушные суда используются Россией для переброски как личного состава, так и тяжелой техники.

Согласно открытым источникам, этот самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 тонн на расстояние до 4,2 тысячи км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч. Экипаж составляет 6-7 человек.