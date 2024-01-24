Разблокировка помощи от ЕС и военное сотрудничество. Итоги встречи Шмыгаля и Фицо

В Ужгороде завершилась встреча украинского премьера Дениса Шмыгаля с его словацким коллегой Робертом Фицо. Стороны достигли ряда договоренностей, среди которых отказ Словакии от блокирования помощи ЕС для Украины и военно-техническое сотрудничество.

При подготовке использовались: текст Общего заявления премьер-министров Украины и Словацкой Республики на Правительственном портале, заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram, трансляция брифинга по итогам встречи.

Больше об итогах встречи Шмыгаля и Фицо – в материале РБК-Украина .

О чем договорились премьеры Украины и Словакии

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль и премьер Словакии Роберт Фицо встретились сегодня, 24 января, в Ужгороде. Переговоры прошли на фоне разногласий, ведь Фицо неоднократно говорил о намерениях прекратить военную помощь Украине, а недавно поддержал вето Венгрии на помощь 50 млрд евро от ЕС.

Денис Шмыгаль анонсировал, что украинская сторона намерена сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам. По итогам встречи он заявил о достижении "конкретных договоренностей" между странами.

Премьеры подписали соответствующее заявление о двусторонних отношениях. В нем говорится про:

поддержку Словакией суверенитета Украины;

поддержку евроинтеграции Украины;

военное сотрудничество;

помощь в восстановлении и разминировании;

совместные усилия по обеспечению глобальной продовольственной безопасности;

повышение транзитного потенциала по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции;

усовершенствование пограничного контроля в пунктах пропуска на украинско-словацкой государственной границе;

сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса и атомной энергетики;

развитие приграничной территории путем реализации проектов в сферах энергоэффективности, использования альтернативных видов топлива, декарбонизации и возобновляемой энергетики;

усиление трансграничной инфраструктуры для стимулирования региональной торговли;

возможность создания железнодорожного пассажирского сообщения между Киевом и Кошице.

Подробнее о главных договоренностях премьеров Украины и Словакии – ниже.

Поддержка Украины

В заявлении сторон указано, что на встрече была подтверждена готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины в пределах ее международно признанных границ.

Со своей стороны глава украинского правительства Денис Шмыгаль прокомментировал недавние скандальные заявления Роберта Фицо о том, что Украине придется отдать часть своих территорий.

"Господин премьер-министр Словакии подчеркнул, что он полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Конечно, мы зафиксировали это в нашем совместном заявлении, которое было подписано во время широкой встречи", – отметил он.

По словам Шмыгаля, сегодня в Ужгороде обсуждался "весь спектр этих вопросов".

"Так же как и вопрос того, что победа Украины - это безопасность не только Украины, но и всей Европы, а значит и безопасность Словакии. Мы говорили о зверствах россиян, о бомбардировке гражданского населения, о похищении украинских детей, о ядерном шантаже, о ядерной угрозе, которую РФ несет всему миру", – подчеркнул премьер.

Словакия поддержит помощь Украине от ЕС

После завершения переговоров Денис Шмигаль сообщил, что Словакия согласилась поддержать программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине в течение четырех лет 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.

Решения удалось достичь, хотя недавно Роберт Фицо был против предоставления финансовой помощи Украине, как и венгерский премьер Виктор Орбан.

Евроинтеграция Украины

В совместном заявлении сторон идет речь о поддержке Словакией пути Украины к вступлению в ЕС, учитывая решение Европейского Совета от 14 декабря 2023 о начале переговоров по вступлению.

Учитывая общую границу, это обеспечивает обеим странам возможность развивать взаимосвязи между восточными регионами Словакии (Пряшевский и Кошицкий краи) и западным регионом Украины (Закарпатье), говорится в документе.

Формула мира

Денис Шмыгаль предложил словацкому премьеру рассмотреть участие в реализации украинской "формулы мира". А именно в части возвращения депортированных украинских детей, а также в части ядерной безопасности.

"Выразили поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Мы рассматриваем будущий Саммит Мира в Швейцарии как прекрасную возможность рассмотреть все пункты упомянутой выше Формулы мира", – говорится в совместном заявлении.

Сотрудничество в военной сфере

Премьеры обеих стран подтвердили значимость развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Денис Шмыгаль заявил, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Кроме того, страны будут сотрудничать по поставкам техники для возведения оборонных рубежей.

Так, словацкие частные компании будут поставлять Украину инженерную технику для проведения работ по строительству линий обороны. В частности, будут переданы бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.

"Отдельно отмечу, что Словакия уже приняла решение по поставке двух машин для разминирования "Божена-4", чтобы наши саперы могли проводить соответствующие работы на деоккупированной части Херсонщины", - сообщил премьер Украины.

Членство Украины в НАТО

Во время брифинга по итогам встречи Денис Шмыгаль затронул вопрос вступления Украины в НАТО.

Он отметил, что независимо от позиции и желания отдельных стран, Украина четко определила курс на членство в Альянсе и безальтернативно движется по этому курсу. Украинские военные воюют оружием НАТО, формируется новая система гарантий безопасности для Украины, внедряются стандарты НАТО на всех уровнях.

"Мы понимаем, что без этого долгий мир невозможен. Уверен, что это понимает и правительство Словакии. Безопасность Украины имеет принципиально важное значение для безопасности НАТО. Украина является активом для НАТО, ведь Альянс с Украиной будет значительно прочнее. Я уверен, что придет время и постепенно мы убедим некоторых скептиков, что Украина должна быть в НАТО, и от этого выиграют все в Европе", – заявил Шмигаль.

Отметим, накануне встречи в Ужгороде Роберт Фицо говорил, что Словакия будет блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку это станет "фундаментом Третьей мировой войны".

Помощь в восстановлении

Стороны отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины. Ответственным за это направление будет назначен вице-премьер-министр Словацкой Республики.

Словакия примет участие в процессе гуманитарного разминирования загрязненных территорий Украины и восстановлении инфраструктуры, поврежденной в результате полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, для вовлечения словацких компаний в усилия по восстановлению Украины договорились собрать бизнес-форум в первой половине 2024 года. В нем примут участие представители государств и регионов, бизнес-ассоциаций и госучреждений.

Высказывания Фицо об Украине

В ноябре 2023 в Словакии состоялись парламентские выборы, в результате которых победу одержал Роберт Фицо. Новое правительство поддержало политическую программу, которая обещала прекратить государственную военную помощь Украине.

Сам политик неоднократно делал нскандальные заявления по ситуации в Украине. В частности, Фицо называл войну "локальным конфликтом". После российского обстрела Киева 23 января словацкий премьер цинично заявил, что жизнь в столице Украины якобы "совершенно нормальная".

Раздавались его заявления о том, что Украине придется отдать часть своих территорий России, чтобы скорее закончилась война.

Он также говорил, что будет против членства Украины в НАТО и наложит свое вето.

Кроме того, Роберт Фицо поддерживал вето Венгрии в помощь Украине от ЕС в размере 50 млрд евро.