ua en ru
Ср, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония присоединилась к операции "Интерфлекс" по обучению украинских военных

Среда 24 января 2024 15:37
UA EN RU
Эстония присоединилась к операции "Интерфлекс" по обучению украинских военных Архивное фото: Эстония присоединилась к операции "Интерфлекс" по обучению украинских военных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония решила присоединиться к проводимой Великобританией операции по обучению украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Эстонии.

"Эстония объявила о присоединении к проведенной Великобританией учебной операции "Интерфлекс", - говорится в заявлении.

Отмечается, что операция "Интерфлекс" предоставила более 34 000 украинским солдатам необходимые навыки для боевых действий на передовой.

Обучение украинских военных в Британии

С первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину бойцы ВСУ проходят различные программы обучения в Британии. Так, для максимально эффективной подготовки военных в Британии построили специальный полигон. Сообщается, что его оборудование и инфраструктура позволят получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

Кроме того, ранее процесс обучения украинских военных показали на видео. В Минобороны Британии также сообщили, что страна провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2022 года.

Недавно в Министерстве обороны Британии показали, как украинские военные проходят подготовку в рамках операции Interflex.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
DAILY
Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине
Милан Лелич, Катерина Гончарова Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине