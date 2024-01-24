Эстония присоединилась к операции "Интерфлекс" по обучению украинских военных

Эстония решила присоединиться к проводимой Великобританией операции по обучению украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Эстонии .

"Эстония объявила о присоединении к проведенной Великобританией учебной операции "Интерфлекс", - говорится в заявлении.

Отмечается, что операция "Интерфлекс" предоставила более 34 000 украинским солдатам необходимые навыки для боевых действий на передовой.

Обучение украинских военных в Британии

С первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину бойцы ВСУ проходят различные программы обучения в Британии. Так, для максимально эффективной подготовки военных в Британии построили специальный полигон. Сообщается, что его оборудование и инфраструктура позволят получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

Кроме того, ранее процесс обучения украинских военных показали на видео. В Минобороны Британии также сообщили, что страна провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2022 года.

Недавно в Министерстве обороны Британии показали, как украинские военные проходят подготовку в рамках операции Interflex.