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Украина получит первые истребители F-16 уже в этом году, - Пентагон

США, Среда 24 января 2024 10:01
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Украина получит первые истребители F-16 уже в этом году, - Пентагон Фото: истребитель F-16 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Уже в этом году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части к самолетам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощницы министра обороны США по международной безопасности Селесты Волландер.

"Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году", - сказала Волландер.

По словам представительницы Пентагона, эта программа охватывает подготовку пилотов, техников, платформы, а также запасные части и боеприпасы к истребителям.

F-16 для Украины

В международную коалицию по обучению украинских авиаторов на самолетах F-16 и, в частности, передаче нашей стране этих истребителей, вошли ряд государств-членов НАТО и партнеров:

  • Бельгия,
  • Великобритания,
  • Дания,
  • Греция,
  • Нидерланды,
  • Норвегия,
  • Люксембург,
  • Канада,
  • Польша,
  • Румыния,
  • Соединенные Штаты Америки,
  • Чехия,
  • Франция,
  • Швеция.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Также стало известно и о том, что Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема западных истребителей.

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