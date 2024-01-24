Украина получит первые истребители F-16 уже в этом году, - Пентагон
Уже в этом году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части к самолетам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощницы министра обороны США по международной безопасности Селесты Волландер.
"Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году", - сказала Волландер.
По словам представительницы Пентагона, эта программа охватывает подготовку пилотов, техников, платформы, а также запасные части и боеприпасы к истребителям.
F-16 для Украины
В международную коалицию по обучению украинских авиаторов на самолетах F-16 и, в частности, передаче нашей стране этих истребителей, вошли ряд государств-членов НАТО и партнеров:
- Бельгия,
- Великобритания,
- Дания,
- Греция,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Люксембург,
- Канада,
- Польша,
- Румыния,
- Соединенные Штаты Америки,
- Чехия,
- Франция,
- Швеция.
Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.
22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.
Также стало известно и о том, что Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема западных истребителей.
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