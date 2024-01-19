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Одного из фигурантов дела Мазепы уже поместили под арест

Киев, Пятница 19 января 2024 17:54
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Одного из фигурантов дела Мазепы уже поместили под арест Иллюстративное фото: одного из фигурантов дела Мазепы уже поместили под арест (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Один из фигурантов дела, к которому причастен украинский бизнесмен, директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, уже находится в следственном изоляторе.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

По их словам, сотрудник Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра находится под стражей еще с декабря прошлого года.

Стоит заметить, что ранее в Государственном бюро расследований сообщали о причастности к делу Мазепы чиновников Госгеокадастра. Их подозревают в превышении полномочий во время принятия решений насчет выделения земельных участков.

Дело Мазепы

Напомним, еще вчера источники РБК-Украина сообщили о том, что на границе был задержан украинский бизнесмен, директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Его задержали на границе с Польшей. Бизнесмен хотел поехать на Всемирный экономический форум в Давосе.

Также в его компании провели обыски сотрудники Государственного бюро расследований.

Сегодня, 19 января, суд начал избирать ему меру пресечения. Прокуратура просит, чтобы бизнесмена арестовали с возможностью залога в размере 700 миллионов гривен.

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Игорь Мазепа Суд
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