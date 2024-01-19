Доллар резко подешевел: обменники выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанке. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 20 копеек до 38,25 гривен, курс евро упал на 25 копеек до 41,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривен, евро по 41,10 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,55-37,58 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко снизил курс доллара. Официальный курс на 19 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,7094 гривен за 1 доллар (-0,1883 грн). На межбанке курс упал на 24 копейки до 37,66-37,68 (покупка-продажа).

Курс евро составит 41,0146 гривен за 1 евро (-0,1954 грн).

Прогнозы курса

Напомним, курс доллара снижается около недели. Эксперты уверены, что курс доллара зависит исключительно от Национального банка, который контролирует рынок с помощью интервенций.

До какой отметки может дойти курс гривны - пока неизвестно. "Не думаю, что регулятор позволит резкие курсовые колебания. Вряд ли стоит ожидать укрепления гривны даже до 37 долларов", - сказал РБК-Украина Александр Паращий из Concorde Capital.

Юрий Крохмаль из банка "Авангард" считает, что дальнейшее сбалансирование валютного рынка и соответствующее снижение курса будет в основном зависеть от новостей вокруг войны и окончательного утверждения программ финансирования со стороны международных партнеров Украины.