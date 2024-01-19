В Германии упростили получение гражданства

Бундестаг одобрил масштабные изменения в законе о гражданстве в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

После дебатов 382 депутата проголосовали за соответствующий проект, 234 депутата проголосовали против и 23 воздержались.

Реформа призвана ускорить натурализацию в некоторых случаях и сделать возможным двойное гражданство в принципе.

Ключевым моментом является то, что в будущем иностранцы смогут подавать заявление на получение немецкого паспорта уже через пять лет проживания в Германии вместо восьми. В случае "особых интеграционных достижений" натурализация будет возможна уже через три года.

Однако прежние базовые требования в основном останутся в силе. Однако обязательства по соблюдению свободного демократического порядка будут расширены.

В будущем каждый желающий получить натурализацию должен будет прямо признать "особую историческую ответственность Германии за несправедливый национал-социалистический режим и его последствия, в частности за защиту еврейской жизни".

Помимо этого для представителей так называемого поколения гастарбайтеров предусмотрены послабления. Им больше не нужно предоставлять письменное подтверждение владения языком на уровне B1, которое по-прежнему требуется. Для них также больше не требуется письменный тест на натурализацию.

Беженцы в Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала одной из стран, которая начала принимать украинских беженцев. В частности, они имеют право работать и учится в стране до конца войны.

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