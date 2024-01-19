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Что будет с ценами в Украине в течение года: прогнозы улучшаются

Украина, Пятница 19 января 2024 12:59
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Что будет с ценами в Украине в течение года: прогнозы улучшаются Фото: Цены в Украине в 2024 году вырастут примерно на 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляционные ожидания в Украине продолжают улучшаться. Рост потребительских цен по итогам 2024 года составит около 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По данным НБУ, финансовые аналитики в январе 2024 года прогнозируют инфляцию в течение следующих 12 месяцев на уровне 8,2%. В декабре прошлого года они ожидали рост цен на 8,4%.

Кроме того, банкиры прогнозируют инфляцию на уровне 10,4%. В октябре они ждали рост цен на 12,7%

Население ожидает инфляцию 8,8% (данные за декабрь).

Что будет с ценами в Украине в течение года: прогнозы улучшаются

Прогнозы по инфляции

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

НБУ в октябре прогнозировал, что инфляция в 2024 году ускорится до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2024 год до 9,7%.

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 11,3%.

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