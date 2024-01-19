Конгресс США одобрил законопроект для предотвращения "шатдауна" и направил его Байдену

Палата представителей США одобрила временный законопроект о финансировании федерального правительства до начала марта и предотвращение частичного закрытия правительства. Он был отправлен на окончательное утверждение президенту Джо Байдену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Документ продлит временное финансирование федеральных программ до двух сроков - 1 и 8 марта.

"У нас хорошие новости для Америки. В пятницу не будет закрытия правительства", - заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) непосредственно перед голосованием в Сенате.

Сенат принял законопроект ранее, проголосовав за него 77-18 голосами еще до истечения срока, установленного на выходные.

Так, за законопроект проголосовали 314 голосов, против - 108 законодателей, среди которых - 106 республиканцев и двое демократов.

Что предшествовало

Напомним, еще несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить на нужды национальной безопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд долларов из этих средств хотели предусмотреть на новое финансирование помощи Украине.

Но такой пакет не был поддержан в Конгрессе. Против выступили республиканцы. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры по охране границ от мигрантов.

Уже более месяца между республиканцами и демократами идут переговоры по компромиссу по вопросам границ.

Накануне президент Джо Байден пригласил лидеров демократов и республиканцев в Палате представителей и Сенате, чтобы обсудить свою инициативу.

Вчера СМИ сообщили о том, что президент согласился усилить иммиграционную политику, как того потребовали республиканцы.

Впоследствии Сенат США принял законопроект о сокращении расходов, чтобы предотвратить "шатдаун". Голосование прошло чуть более чем за 24 часа до того, как финансирование нескольких правительственных учреждений должно прекратиться.

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