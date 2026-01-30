ua en ru
Посланник Путина летит в Майами на переговоры с командой Трампа, - Reuters

Россия, Пятница 30 января 2026 21:32
Посланник Путина летит в Майами на переговоры с командой Трампа, - Reuters Фото: специальный посланник РФ Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев в субботу отправится в Майами, где проведет ряд встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников агентства, встречи будут носить рабочий характер, однако их повестка дня официально не раскрывается.

В то же время сам факт поездки российского посланника в США привлек внимание из-за отсутствия публично объявленных дипломатических контактов между странами на высоком уровне.

Дмитриев известен как один из ключевых переговорщиков Кремля в сфере международной экономики и инвестиций, а также как фигура, которую неоднократно привлекали к непубличным каналам коммуникации с Западом.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, по некоторым сообщениям, во время встречи в Анкоридже диктатор Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали вопрос управления временно оккупированной Запорожской АЭС. Якобы рассматривалась возможность совместного контроля над станцией силами США и России без участия Украины.

Стоит отметить, что Путин регулярно ссылается на якобы "договоренности в Анкоридже" во время обсуждений мирного соглашения с Украиной. Например, в конце декабря он заявлял, что РФ настаивает на контроле над Донбассом в соответствии с тем, что было "согласовано в Анкоридже".

В то же время президент Зеленский отметил, что ему не сообщали о каких-либо договоренностях между США и РФ во время этой встречи, и официальных подтверждений также нет. Украина не владеет официальной информацией о деталях встречи президента США и российского диктатора Путина в Анкоридже, однако предполагает, что там обсуждали "чувствительные вопросы".

Отметим, что Владимир Зеленский говорил, что вопрос контроля Запорожской атомной электростанции остается одним из самых сложных пунктов мирного плана США в отношении Украины. Сейчас стороны ищут компромисс.

