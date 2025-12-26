Уиткофф и Кушнер хотят превратить Россию в "Эльдорадо" для США, - WSJ

Специальные посланники американского президента Дональда Трампа - бывший риелтор Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер - хотят превратить Россию в "Эльдорадо" для США. Однако на этом пути существует слишком большое количество проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Уиткофф и Кушнер считают, что Россия может стать для США чем-то вроде мифического "Эльдорадо" - страной огромных природных ресурсов и богатых бизнес-возможностей. Если вернуть РФ в мировую экономику, то это, мол, принесет деньги американским инвесторам и стабилизирует отношения РФ с Украиной и Европой.
Однако они не первые бизнесмены из США, которые рассматривают возможность "мира через прибыль". Другие американцы, эксперты и бизнесмены, очень скептически относятся к возможности сотрудничества с РФ. Они считают, что страна со слабой экономикой и диктаторским режимом не вознаградит американский капитал. А инвесторы не хлынут в Россию, когда Вашингтон отменит санкции
"Россия - это не Изумрудный город и не Эльдорадо. Размер приза меньше, чем некоторые люди думают. Общая враждебность России к Западу будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет в Кремле, и, возможно, даже дольше... Глупо считать, что сейчас вдруг для западных компаний появится красная дорожка", - сказал изданию специалист по СССР и России, аналитик геополитических рисков Чарльз Геккер.
Российская экономика очень слабая - она составляет 2,5 трлн долларов, что сопоставимо с Италией. Россия и ее экономика имеют слабые перспективы роста, население РФ сокращается, а запасы нефти, которую можно добыть, падают.
Другой риск - это возможность вместо прибыли потерять активы и вообще оказаться в тюрьме. В России царит диктаторский режим, который игнорирует верховенство права, переписывает условия соглашений, ворует чужой бизнес и относится к Западу враждебно.
Даже мир в Украине не разорвет российский цикл враждебности к западным странам. Поэтому западные компании в России всегда будут под угрозой.
"Для любого обычного иностранного инвестора Россия все еще непригодна для инвестирования. Это пустые разговоры", - сказала изданию экс-чиновница Центробанка России, научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко.
По ее словам, массового возвращения компаний в Россию не будет. Даже если санкции снимут, экспортеры и их инвестиции столкнутся с доминирующим на российских рынках китайским импортом.
Также инвесторы, чьи активы украла Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину, могут получить возможность вернуть часть денег. Но говорить о реальных инвестициях на фоне этого было бы преувеличением.
"Если в Арктике есть уникальные активы, такие как невероятные газовые месторождения, я не удивлюсь, если компании будут пытаться обеспечить себе доступ к ним. Но я удивлюсь, если кто-то начнет годами вкладывать миллиарды в реальные инвестиции", - пояснил Майкл Калви.
Калви, который более 30 лет работал с Россией, отметил, что есть два сдерживающих фактора для инвестиций в Россию. Один - это то, что санкции могут вернуться из-за новой войны с Украиной, или гибридный конфликт с Европой.
Другой фактор - личные риски ведения бизнеса в РФ. Калви знает об этом на собственном опыте: его компания Baring Vostok финансировала технологические компании России, но в 2019 году из-за конфликта с инвесторами, которые были близки к российскому диктатору Владимиру Путину, Калви схватила ФСБ.
Российская спецслужба сфабриковала для Калви "обвинительный приговор" - американского бизнесмена обвинили в "незаконном присвоении средств". Позже приговор был отменен, но бизнесмен покинул страну и отказался когда-либо туда возвращаться.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль якобы в ответ на западные санкции украл имущество многих иностранных и российских инвесторов. Кражи у Путина называют "конфискациями", а награбленное передают бизнесменам, лояльным к режиму. По некоторым подсчетам, по состоянию на лето 2025 года режим в Кремле похитил чужих активов на 49 миллиардов долларов.
К тому же любые экономические соглашения России с США могут быть поддержаны Путиным и его режимом только тогда, когда у власти в Вашингтоне находится Трамп. Об этом сказал изданию Павел Ходорковский, сын Михаила Ходорковского, которого режим Путина арестовал и посадил в тюрьму в 2003 году, чтобы присвоить его бизнес.
"Путин сдержит свое слово только тому человеку, которому он его дал. Все, что касается инфраструктуры, физических активов - я просто не думаю, что это будет приемлемый уровень риска", - отметил Ходорковский.
Впрочем, идея наживаться на России не покидает умов некоторых американских бизнесменов. Жажда наживы для них перевешивает все риски. Но даже у сторонников экономических отношений с РФ много вопросов.
"Вопрос в том, стоит ли вести с ними бизнес в это время. Конечно, Россия в конце концов должна быть реинтегрирована в мировую экономику. Если у вас есть неагрессивная Россия, то такая экономическая связь имеет смысл. Но не в то время, когда они вторгаются и угрожают своим соседям", - сказал изданию Алан Бигман, бывший финансовый директор российского нефтяного производителя ТНК.
Бигман напомнил, что Путин использует торговые отношения с Западом для усиления вооруженных сил. Россия не имеет никаких правил защиты собственности от произвола властей, никаких институтов, которые работали бы на капитал, а не на диктаторские прихоти Кремля.
Это подтверждает Билл Браудер, финансист, чья компания Hermitage Capital Management управляла крупнейшим фондом иностранных инвестиций в России. В 2005 году Браудера выслали из РФ после скандала с коррупцией российских властей, а адвокат финансиста - Сергей Магнитский - умер в российской тюрьме, что побудило США принять так называемый "Акт Магнитского".
"Я думал, что мы можем заработать деньги, если ситуация в этой стране станет плохой. Вы могли потерять все свои деньги или умножить их в 20 раз - и шансы были пятьдесят на пятьдесят. Но сейчас перспектива бизнеса вернулась от плохой до ужасной, и с тех пор она остается ужасной", - резюмировал Браудер.
Западная Европа в свое время попала именно в ту ловушку, в которую сейчас на всех парах несутся США. Европа, особенно Германия, придерживалась надежды, что торговля и инвестиции смогут сделать РФ более демократичной и обуздать ее реваншизм.
Германия разработала целую теорию - "Wandel durch Handel", "Изменения через торговлю". Надежда сохранялась даже после 2014 года и окончательно угасла 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война против Украины.
Еще один нюанс - это плохие перспективы инвестиционных проектов в Арктике. Большинство месторождений ресурсов там находится в отдаленных, труднодоступных местах. То же самое касается нефти - большинство основных нефтяных месторождений РФ в Западной Сибири и Волго-Урале были истощены еще до войны. Остались только сложные и дорогие для разработки месторождения.
Инвестиционные проекты потребуют масштабных вложений, прежде чем начнут давать хоть какую-то прибыль. Именно поэтому для иностранных инвесторов восстановление экономических отношений с РФ станет не просто опасным, но и бесперспективным.
Отметим, по данным СМИ, Путин, используя связи с наследным принцем Саудовской Аравии, фактически сам выбрал бывшего риелтора Стива Уиткоффа, как желаемого переговорщика со стороны администрации Трампа.
Кроме того, Стив Уиткофф и американский госсекретарь Марко Рубио негласно конкурируют друг с другом по продвижению мирного плана для Украины. Уиткофф продвигает пророссийские идеи и планы, тогда как Рубио настроен к Кремлю крайне скептически.
Скандал вспыхнул 26 ноября, когда издание Bloomberg опубликовало расшифровку разговора Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым. Уиткофф советовал помощнику Путина, как представить президенту США российские предложения по миру в Украине и сорвать поставки крылатых ракет Украине.
Ряд представителей Конгресса и политиков в США возмутились сливом разговора Виткоффа с россиянами. Так, член Палаты представителей США Тед Лю назвал его "предателем". Другой конгрессмен Дэн Бейкон призвал уволить Уиткоффа, назвав того российским агентом. В ответ Трамп заявил, что "не произошло ничего необычного", и заявил, что Уиткофф обязан "продать Украину России".
Отметим, что в рамках переговоров с Соединенными Штатами Россия активно продвигала для администрации Дональда Трампа ряд экономических инициатив, в частности проект по освоению крупных месторождений природного газа в арктических морях. И это также продвигалось Вашингтону именно через Уиткоффа.