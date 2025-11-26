"Предатель" и "агент РФ": в США возмущены сливом разговоров Уиткоффа с россиянами

Представители Конгресса и политики возмущены сливом разговора спецпредставителя США Стива Уиткоффа с россиянами, во время которого советовал как продвигать мирный план американскому президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения представителей Конгресса США и политиков в соцсети Х.

Член Палаты представителей США Тед Лю назвал Уиткоффа "предателем".

"Настоящий предатель. Стив Уиткофф должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию", - прокомментировал он.

Конгрессмен Дэн Бейкон призвал освободить Уиткоффа и назвал его российским агентом.

"Для тех, кто выступает против российского вторжения и хочет видеть Украину суверенной и демократической страной, очевидно, что Уиткофф полностью поддерживает россиян. Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Разве российский платный агент сделал бы меньше, чем он? Его следует уволить", - написал он.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик назвал звонок "проблемой".

"Это серьезная проблема. И одна из многих причин, почему эти бессмысленные побочные шоу и тайные встречи должны прекратиться. Позвольте государственному секретарю Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно", - прокомментировал конгрессмен.

Экс-посол США в России Майкл Макфолл назвал разговор Уиткоффа с россиянами "шоком" и отметил, что представители правительства США должны продвигать интересы Америки.

"Задача всех, кто служит в сфере национальной безопасности в правительстве США, заключается в продвижении американских национальных интересов, а не интересов других стран и особенно не варварских имперских подстрекателей войны, таких как Путин", - подчеркнул он.