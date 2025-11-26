"Предатель" и "агент РФ": в США возмущены сливом разговоров Уиткоффа с россиянами
Представители Конгресса и политики возмущены сливом разговора спецпредставителя США Стива Уиткоффа с россиянами, во время которого советовал как продвигать мирный план американскому президенту Дональду Трампу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения представителей Конгресса США и политиков в соцсети Х.
Член Палаты представителей США Тед Лю назвал Уиткоффа "предателем".
"Настоящий предатель. Стив Уиткофф должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию", - прокомментировал он.
Конгрессмен Дэн Бейкон призвал освободить Уиткоффа и назвал его российским агентом.
"Для тех, кто выступает против российского вторжения и хочет видеть Украину суверенной и демократической страной, очевидно, что Уиткофф полностью поддерживает россиян. Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Разве российский платный агент сделал бы меньше, чем он? Его следует уволить", - написал он.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик назвал звонок "проблемой".
"Это серьезная проблема. И одна из многих причин, почему эти бессмысленные побочные шоу и тайные встречи должны прекратиться. Позвольте государственному секретарю Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно", - прокомментировал конгрессмен.
Экс-посол США в России Майкл Макфолл назвал разговор Уиткоффа с россиянами "шоком" и отметил, что представители правительства США должны продвигать интересы Америки.
"Задача всех, кто служит в сфере национальной безопасности в правительстве США, заключается в продвижении американских национальных интересов, а не интересов других стран и особенно не варварских имперских подстрекателей войны, таких как Путин", - подчеркнул он.
Слив разговора Уиткоффа с россиянами
Напомним, ранее Bloomberg опубликовало расшифровку двух телефонных разговоров.
Первый разговор якобы был между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым 14 октября.
Во время разговора Уиткофф советовал россиянам, как лучше Путину представить Трампу российские предложения по миру, настояв, что звонок должен быть до того, как в Белый дом приедет президент Украины Владимир Зеленский.
Уиткофф порекомендовал, чтобы Путин поздравил Трампа с мирным соглашением по Газе, сказать, что он человек, который борется за мир, и добавить, что Уиткофф и Ушаков обсуждали разработку подобного мирного плана по вопросу Украины.
Второй разговор был между Ушаковым и российским посланником Кириллом Дмитриевым. Они обсуждали, что второй передаст Уиткоффу разработанный мирный план, но Ушаков опасался, что США могут его изменить не в пользу РФ.
При этом Bloomberg отметило, что не может точно подтвердить, какие именно предложения Москва передала Вашингтону и в какой степени они повлияли на план из 28 пунктов. Речь идет о первоначальном документе, который в воскресенье 23 ноября был изменен в Женеве.
Сам Дмитриев заявил, что материал Bloomberg якобы является фейком.
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на расшифровку Bloomberg. Он отметил, что это "стандартная форма переговоров".