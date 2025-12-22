ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Между Уиткоффом и Рубио существует негласная конкуренция по мирному плану для Украины, - СМИ

США, Понедельник 22 декабря 2025 21:13
UA EN RU
Между Уиткоффом и Рубио существует негласная конкуренция по мирному плану для Украины, - СМИ Фото: Стив Уиткофф и Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и американский госсекретарь Марко Рубио негласно конкурируют друг с другом по продвижению мирного плана для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Издание сообщило, что Уиткофф неоднократно организовывал международные встречи по мирным переговорам втайне от Рубио.

В частности, весной спецпредставитель Трампа договорился о личной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, о чем Рубио узнал случайно. Госсекретарь смог присоединиться к встрече только после того, как связался с Уиткоффом и тот дал согласие.

В конце ноября, после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде. Тогда Рубио узнал о ней только тогда, когда украинцы связались с его представителями.

"Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был бы быть тем, кто руководит всем этим", - пишет издание со ссылкой на источник.

Кроме того, у Уиткоффа с Рубио и чиновниками Госдепартамента конфликт по вопросам безопасности, который особенно проявляется во время его визитов в Россию.

Некоторые представители администрации Трампа сомневаются в целесообразности использования Уиткоффом собственного самолета, в частности, из-за отсутствия защищенных каналов связи.

В то же время, в Белом доме публично заявляют, что Рубио с Уиткоффом совместно работают над окончанием войны в Украине.

Переговоры в США

Напомним, новые переговоры по прекращению войны в Украине состоялись в Майами, штат Флорида, в пятницу, 19 декабря. Украинские и европейские посланники провели переговоры со своими американскими коллегами и договорились о возобновлении контактов в ближайшее время.

Уже в субботу, 20 декабря, в Майами прибыл представитель России Кирилл Дмитриев. Он провел переговоры со Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

После завершения встречи Дмитриев заявил, что переговоры были "конструктивными".

Читайте РБК-Украина в Google News
мирный план США Стив Уиткофф Марко Рубио Война в Украине
Новости
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ