США не заинтересованы в добыче российского газа в Арктике: эксперт назвал причины

Россия, в рамках переговорного процесса с США, активно предлагает администрации Дональда Трампа различные экономические проекты. Один из них – это разработка значительных залежей природного газа в арктических морях.

Как предыдущая попытка совместного американо-российского бизнеса в Арктике потерпела неудачу и почему США не заинтересованы в таких проектах сегодня – в материале РБК-Украина .

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Потребность в американских технологиях

Россия зависима от иностранных технологий по добыче нефти и газа на глубоководном шельфе, поэтому в прошлом она привлекала к такому сотрудничеству мощную энергетическую компанию из США – ExxonMobil. В 2011 году американский партнер вместе с российской государственной компанией "Роснефть" заключили соглашение о совместной разведке и добыче углеводородов в Карском, Чукотском морях и море Лаптевых (моря на севере России, которые входят в бассейн Северо-Ледовитого океана).

За время сотрудничества компании смогли пробурить одну разведочную скважину в Карском море и открыть мощное месторождение со значительными запасами газа (около 422 миллиардов кубических метров) и нефти.

Летом 2014 года, после российской оккупации Крыма и вторжения на Донбасс, США и ЕС ввели санкции против РФ. В частности, санкционный режим запрещал американским и европейским компаниям ввозить на российскую территорию оборудование и технологии для добычи углеводородов на глубоководном шельфе. Санкции сразу положили конец совместному проекту в Арктике.

В конце сентября 2014 года компания ExxonMobil заявила о выходе из большинства проектов в России и остановке сотрудничества с "Роснефтью". Министерство финансов США дало время американским нефтяникам лишь для того, чтобы безопасно завершить бурение разведочной скважины в Карском море.

В октябре 2014 года "Роснефть" заявила, что будет продолжать бурение в арктических водах собственными силами. Однако она смогла возобновить самостоятельные работы только в 2020 году. Тогда "Роснефть" пробурила несколько скважин и открыла два новых газовых месторождения. В 2022 году компания проводила поиск подрядчиков для дальнейшей разработки месторождений. После этого новых сообщений о работе "Роснефти" в Арктике не было. Таким образом, выход американского партнера (владельца современных технологий) остановил разработку залежей газа на арктическом шельфе России.

Нацеленность США на внутреннюю добычу

Совместные инициативы России и США в 2010-х годах объяснялись интересами американской стороны к крупным залежам газа за рубежом. С тех пор в США произошла так называемая "сланцевая революция". В течение 2004-2014 годов в штатах получили масштабное распространение технологии добычи нефти и газа из сланцевых пород, в результате чего, по данным Управления энергетической информации США, добыча газа за указанный период увеличилась на 40% – с 553 до 779 миллиардов кубических метров. За 20 лет (2004-2024 годы) добыча газа в США увеличилась в 2,1 раза – до 1,1 триллиона кубических метров.

Такие достижения превратили США в значительного экспортера газа. По информации Управления энергетической информации США, в течение 2004-2024 годов экспорт газа увеличился в 9 раз – с 24 до 218 миллиардов кубических метров.

Более того, администрация Дональда Трампа объявила курс на дальнейшее развитие собственной нефтегазовой промышленности, который называется "Drill, baby, drill" (англ. "Бури, детка, бури"). Во время своего выступления в Конгрессе 5 марта Трамп заявил о планах реализовать масштабный газовый проект в Аляске. До этого президент США встречался с руководителям многих американских компаний, ставя перед ними задачу максимально концентрировать производство и инвестиции внутри страны. Учитывая собственную мощную добычу газа и политику протекционизма, США заинтересованы продвигать свою добычу, а не вкладываться в сложные залежи далеко за пределами страны.

"Это все разговоры (проекты США в российской Арктике - ред.). Проекты на арктическом шельфе были наработаны в начале 2010-х годов, потом все остановилось на фоне российского вторжения в 2014 году... Сейчас ситуация изменилась. Зачем американцам инвестировать и разрабатывать российский газ, когда они имеют свой? Им надо продвигать свой газ, а не чужой", - сказал в комментарии РБК-Украина эксперт нефтегазовой отрасли, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

На территории Штатов уже создана вся необходимая инфраструктура для добычи и транспортировки газа как к внутреннему потребителю, так и на мировой рынок, говорит эксперт. По состоянию на 13 января 2025 года, согласно Управлению энергетической информации США, на атлантическом побережье работает 8 терминалов для экспорта сжиженного природного газа. В то же время в российской Арктике добыча газа достаточно затруднена из-за низких температур, не развитой инфраструктуры и значительной удаленности от потребителей газа.

"Это арктическая добыча, это не в Техасе, где есть уже вся инфраструктура. Я думаю, это (информация о переговорах по энергетическим проектам в Арктике - ред.) появляется как пропагандистские разговоры в медиапространстве. Как вывозить этот газ? Для этого нужно и танкеры усиленного ледового класса. Это накладные расходы, которые значительно уменьшают потенциальную доходность проектов в Арктике", - прокомментировал Михаил Гончар.

Санкции против российского LNG

Газ из северных морей необходимо как-то транспортировать, для этого его надо превратить в жидкость и вывозить в специальных танкерах. На сегодня против российского LNG (англ. liquefied natural gas - сжиженный природный газ) продолжают действовать санкции Запада, в том числе и американские. В частности, эти санкции касаются использования танкеров ледового класса, которые нужны для транспортировки российского LNG из региона Арктики в холодное время года.

В конце октября 2024 года один из российских газовых терминалов, а именно Arctic LNG-2, который принадлежит российской частной компании "Новатэк", остановил процесс сжижения и отгрузки газа, поскольку санкции отпугивали потенциальных покупателей и затруднили использование танкеров ледового класса.

"Из-за американских санкций был остановлен проект Arctic LNG-2, поэтому россияне и добиваются от трампистов, чтобы санкции были пересмотрены", - сказал Михаил Гончар.

Эксперт добавил, что США не пойдут на снятие именно этих санкций.

"Я не думаю, что этот тот случай, когда санкции будут пересмотрены, потому что тогда бы США помогли своему конкуренту снова захватывать европейский рынок, только теперь не трубопроводным, а сжиженным газом. Я думаю, что в этом случае Вашингтон не пойдет на встречу Москве", - сказал он.

Михаил Гончар подчеркнул, что США и Россия конкурируют между собой за поставки LNG в Европу. По информации отчета European LNG Tracker, который публикуется Институтом энергетики и финансового анализа, в 2024 году Россия увеличила поставки сжиженного газа в Европу и заняла второе место в структуре импорта после США. Объем импорта российского LNG составил 21,8 миллиардов кубических метров, а американского – 62,8 миллиарда кубометров. Хотя доля США втрое превышает российскую, возможный посыл конкурента на европейском рынке не отвечает интересам Вашингтона.