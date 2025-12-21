ua en ru
Путин фактически сам выбрал Уиткоффа переговорщиком от США с РФ, - WSJ

Воскресенье 21 декабря 2025 02:14
Путин фактически сам выбрал Уиткоффа переговорщиком от США с РФ, - WSJ Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимир Путин используя связи с наследным принцем Саудовской Аравии фактически сам выбрал Стива Уиткоффа, как желаемого переговорщика со стороны администрации Трампа.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Путин был заинтересован встретится именно с Уиткоффом. Приглашение приехать в Россию поступило от посланника главы Кремля Кирилла Дмитриева, который использовал принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в качестве посредника. В материале сказано, что принц Саудовской Аравии уже давно является давним другом Дмитриева.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии изданию в свою очередь утверждает, что решение о назначении Уиткоффа было принято исключительно президентом США Дональдом Трампом. Она добавила, что "предположение, что иностранные страны оказывали какое-либо влияние на это решение, является абсурдным".

Также WSJ пишет, что согласно источникам, во время пребывания Уиткоффа в Саудовской Аравии, принц Мохаммед предложил порекомендовать спецпредставителя Трампа российской стороне. Причем отмечается, что страна много лет предлагала США свою помощь в том, чтобы чтобы заключить мирную сделку между РФ и Украиной.

Как говорят собеседники, Москва для встречи с американским представителем имела одно требования - Стив Уиткофф должен быть приехать сам, то есть - без сотрудников ЦРУ, дипломатов либо даже банально переводчика.

Согласно данным в публикации, Путин изучал окружение Трампа, включая посланника по вопросам Украины и России Кита Келлога. Однако в отчетах российской разведки была информация, что дочь Келлога руководит благотворительной организацией в украине. Это в свою очередь, было тревожным сигналом, что Келлог может враждебным к требованиям РФ.

WSJ рассказывает, что в ходе первой встречи Уиткоффа и Путина, представитель США постоянно делал заметки, слушая лекцию главы Кремля о "тысячелетний истории России". Сам Путин в это время оценивал, действительно ли передним сидит человек, который был открыт к российской позиции.

Издание также отметило тот факт, что Уиткофф за это время совершил уже 6 поездок Москву, в то время, как в Украину ни разу так и не приехал. По слова представителя Белого дома, Уиткофф летают в Россию на своем частном самолете и оплачивал все расходы сам. Кроме того, в некоторые зарубежные поездки он берет свою девушку Лорен Олайю, которая ранее была профессиональной гольфисткой и ведущей.

Как уточняет журналисты, высокопоставленные чиновники правительства США, которые были в России, получали инструкции из сборника, более известные как "Московские правила". Там было описано множество способов, как агенты РФ пытались выслеживать, заманивать в ловушку, компрометировать, а также вербовать американских гостей.

"Появление Уиткоффа как посланника в Кремле - это частично история о маневрах Путина, направленных на то, чтобы отодвинуть американских дипломатов и сблизиться с миллиардерами. Это не было сложно. Трамп не скрывал своего скептицизма в отношении традиционных институтов и альянсов, ценя личную лояльность такого многолетнего друга, как Уиткофф", - пишет издание.

Резюмируя WSJ указывает, что пока неясно, как Путин воспринял этот канал бизнесменов-дипломатов. То есть, речь идет о реальном его желании закончить войну или же наоборот, глава Кремля ведет игру, "чтобы сыграть на меркантильных ценностях Трампа и затянуть его в ловушку".

Мирный план США

Напомним, что Украина, США и Европа уже почти месяц работают над доработкой нового мирного американцев, который может положить конец войны в Украине.

Так, в пятницу, 19 декабря, в Маями состоялась очередная встреча секретаря СНБО Рустема Умерова с американскими и европейскими партнерами. Как анонсировалась, с американской стороны будет Стив Уиткофф.

Уже в субботу, 20 декабря, в Майами прилетел российский посланник Кирилл Дмитриев, у которого тоже происходят встречи с Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Ближе к ночи посланник Путина дал первый комментарий о переговорах по Украине, отметив, что они дискуссии идут конструктивно.

