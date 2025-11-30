ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Путина уточнили, когда тот встретится с Виткоффом

Россия, Воскресенье 30 ноября 2025 16:09
UA EN RU
У Путина уточнили, когда тот встретится с Виткоффом Фото: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и российский диктатор Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин проведет встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом перед визитом в Индию - примерно 4-5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова на брифинге.

В разговоре с российским пропагандистом с телеканала "Россия" Песков заявил, что планируется встреча Путина с Виткоффом примерно 4-5 декабря. То есть до начала государственного визита диктатора в Индию.

При этом более точную дату Песков не назвал. Также он не вдавался в подробности предстоящей встречи посланника Трампа с российским диктатором.

Отметим, что 30 ноября высокопоставленные представители США проведут встречу с украинской делегацией по мирному плану. Среди них будет и Уиткофф, который фактически напрямую поддерживает российские интересы, судя по его действиям и публикациям западных СМИ.

Например, стало известно, как Уиткофф срывал поставки Украине ракет Tomahawk. А издание Bloomberg до этого слило расшифровку разговора Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым.

В этом разговоре американец советовал РФ, как представить Трампу российские "мирные" предложения, а также настоял, чтобы разговор лидеров США и РФ состоялся перед визитом президента Украины, что собственно и произошло. Слив возмутил американских сенаторов и политиков, которые начали требовать освобождения Виткоффа.

Однако Белый дом демонстративно проигнорировал возмущение, а потом вообще выступил в защиту "переговорщика". А сам Трамп, несмотря на все скандалы, анонсировал, что отправит Уиткоффа в Москву. Судя по информации в СМИ и заявлениям в Кремле - визит ожидается на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Стив Уиткофф
Новости
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву