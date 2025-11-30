ua en ru
"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский о переговорах в США относительно мира

Украина, Воскресенье 30 ноября 2025 23:55
"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский о переговорах в США относительно мира Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава государства Владимир Зеленский впервые прокомментировал переговоры украинской делегации с представителями США в Майами, которые касаются мирного плана. Президент отметил, что в диалоге присутствует конструктив и это важно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

По словам главы государства, после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах.

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", - говорится в пресс-службе Зеленского.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа, его команду и Штаты в целом за усилия, которые были приложены для завершения войны.

"Благодарен Америке, команде Президента Трампа и Президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны. Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече", - заявил президент.

Переговоры в Майами

Как известно, США в ноябре представили так называемый мирный план для Украины по завершению войны с РФ. который создали с россиянами. План состоял из 28 пунктов, невыгодных Киеву, поскольку там было много уступок агрессору: территориальных, сокращение численности ВСУ, гарантии безопасности от Москвы, отказ от дальнобойного оружия, вето на выступление в НАТО и другие.

Впоследствии на переговорах в Женеве, на которых присутствовали украинская делегация, представители США и европейцы, план несколько изменили. По информации СМИ, его сократили до 19 пунктов.

Ожидалось, что дальше будет встреча президента Зеленского с Трампом, однако в результате украинская делегация во главе с Умеровым поехала в США и Майами.

Секретарь СНБО заявил сегодня ранее, что Украина имеет существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Он добавил, что ключевые цели Украины, а именно безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются Соединенными Штатами.

