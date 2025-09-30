Уиткофф может покинуть пост спецпосланника США на Ближнем Востоке, - Times of Israel

Специальный посланник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, уйдет в отставку в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Напомним, с самого начала президентства Трампа Уиткофф занимался переговорами о прекращении боевых действий в Газе, выполняя обязанности специального правительственного служащего. Сейчас его срок полномочий составляет около 130 дней, а возможное продление будет зависеть от обстоятельств и потребностей в организации дальнейшей дипломатической работы.

По словам источника издания, сам Уиткофф уже готовится к завершению своей миссии до конца года, особенно учитывая возможный прогресс в урегулировании конфликта.

Также отмечается, что команда офиса Уиткоффа начала искать новые рабочие возможности. Это может свидетельствовать о том, что в случае если соглашение по Газе будет заключено, он готов завершить свою миссию с почетным принятием отставки.

Израиль и Газа

Ранее Politico со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами арабских стран пообещал, что он не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Но вчера в Вашингтоне представили новый мирный план для сектора Газа, включающий 20 пунктов, цель которого - положить конец затяжному конфликту между Израилем и ХАМАС.

Стив Уиткофф

Стоит напомнить, что Уиткофф также посещал и Россию и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности и в вопросе о прекращении войны в Украине.

Последний известный визит Уиткоффа в Россию состоялся в августе этого года - тогда он также встретился с Путиным.