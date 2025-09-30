ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника США на Ближнем Востоке, - Times of Israel

США, Вторник 30 сентября 2025 09:35
UA EN RU
Уиткофф может покинуть пост спецпосланника США на Ближнем Востоке, - Times of Israel Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Специальный посланник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, уйдет в отставку в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Напомним, с самого начала президентства Трампа Уиткофф занимался переговорами о прекращении боевых действий в Газе, выполняя обязанности специального правительственного служащего. Сейчас его срок полномочий составляет около 130 дней, а возможное продление будет зависеть от обстоятельств и потребностей в организации дальнейшей дипломатической работы.

По словам источника издания, сам Уиткофф уже готовится к завершению своей миссии до конца года, особенно учитывая возможный прогресс в урегулировании конфликта.

Также отмечается, что команда офиса Уиткоффа начала искать новые рабочие возможности. Это может свидетельствовать о том, что в случае если соглашение по Газе будет заключено, он готов завершить свою миссию с почетным принятием отставки.

Израиль и Газа

Ранее Politico со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами арабских стран пообещал, что он не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Но вчера в Вашингтоне представили новый мирный план для сектора Газа, включающий 20 пунктов, цель которого - положить конец затяжному конфликту между Израилем и ХАМАС.

Стив Уиткофф

Стоит напомнить, что Уиткофф также посещал и Россию и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности и в вопросе о прекращении войны в Украине.

Последний известный визит Уиткоффа в Россию состоялся в августе этого года - тогда он также встретился с Путиным.

Больше о визите Уиткоффа в Москву и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина.

Заметим, что визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву стал пятым по счету с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

РБК-Украина в своем материале подробно рассказало, кто такой Уиткофф и какова его роль в вопросе завершения войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стив Уиткофф Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен