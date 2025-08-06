Спецпредставитель Трампа Уиткофф, вероятно, прибыл в Москву, - СМИ
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вероятно, уже в Москве. Самолет, которым он пользуется, сел в аэропорту "Внуково".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"Самолет, которым пользуется Уиткофф, сел во "Внуково" на фоне информации о планирующемся визите спецпосланника Трампа в Россию", - пишет РИА Новости.
Также в соцсетях появились кадры, на которых, предположительно, тот самый самолет.
Чуть более часа назад сообщалось, что согласно данным Flightradar24, самолет такого же типа, которым пользуется Уиткофф, пересек российскую границу.
Также ряд СМИ пишут, что Уиткоффа встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирил Дмитриев.
Переговоры США и России о войне в Украине
Напомним, президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе анонсировал, что Стив Уиткофф в ближайшие дни будет в России по вопросу Украины.
Вскоре появилась информация, что визит должен быть на выходных, однако Трамп на днях уточнил, что поездка состоится 6 или 7 августа.
Этой ночью президент США вновь отвечал на вопросы журналистов и анонсировал, что завтра (6 августа) между Соединенными Штатами и Россией пройдут переговоры. Вероятно, он говорил о визите Уиткоффа.
Почему этот визит важен
Отметим, что ближе к середине июля Трамп дал главе Кремля Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы закончить войну в Украине. В ином случае он пригрозил ввести вторичные пошлины и санкции. В частности, против покупателей российской нефти.
Вскоре Трамп существенно сократил свой дедлайн, заявив, 8 августа будет последним днем, до которого России стоит принять какое-то решение. Он выразил недовольство тем, что говорит с Путиным по телефоном о завершении войны, а после на украинские города летят ракеты.
Также важно упомянуть, что в ходе ночной конференции Трамп сказал, что будет принимать решение насчет давление на РФ и ее торговых партнеров, которые покупают российскую нефть - после визита Уиткоффа в РФ.