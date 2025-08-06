Последний шанс Путина? Что известно о визите Уиткоффа в Москву и почему это важно

Спецпосланник США Стив Уиткофф с визитом в Москве . Он встретился с диктатором Владимиром Путиным в Кремле, незадолго до дедлайна, после которого США угрожают РФ новыми санкциями, если она не пойдет на прекращение огня в Украине.

Все что известно о визите Уиткоффа в Москву и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о визите Уиткоффа на данный момент:

Самолет спецпредставителя США приземлился в Москве утром 6 августа - это его пятая поездка в РФ за время второй каденции президента США Трампа.

Уиткоффа встретил российский чиновник Кирилл Дмитриев, ответственный за инвестиции.

В Кремле и Вашингтоне не подтверждали встречу Уиткоффа с Путиным заранее, но около 12:00 стало известно, что она стартовала.

На переговорах присутствует Юрий Ушаков - советник Путина, который участвовал в предыдущих контактах с американцами.



Уиткофф в Москве: пятый визит и встреча с Путиным

Сегодня около 07:00 самолет американского политика сел в московском аэропорту "Внуково". Уиткоффа встретил посланник РФ по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.

Прибытие американского политика стало продолжением серии дипломатических попыток Вашингтона, призванных найти путь к прекращению войны в Украине.

По сообщениям прокремлевских СМИ, Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье", посетили ресторан и смотровую площадку. После чего кортеж спецпосланника Трампа отправился в Кремль.

И хотя в Кремле не исключали, что Путин встретится с Уиткоффом, до последнего их встреча не анонсировалась.

Но Reuters со ссылкой на источники писало, что посланник встретится с российским руководством в среду, 6 августа.

В итоге ближе к 12:00 по киевскому времени стало известно - Путин и Уиткофф встретились в Кремле. Об этом сообщили официально в путинской администрации.

Российские пропагандисты тем временем сообщили, что на встрече также присутствовал помощник диктатора Юрий Ушаков. Как известно, он был в составе переговорной группы между РФ и США.

Отметим, что это уже 5-й по счету визит Уиткоффа в Россию с начала второй президентской каденции Трампа. До этого он совершал поездки 12 февраля, 13 марта, 11 апреля и 25 апреля соответственно.

Почему в Кремль от США поехал именно Уиткофф

Стив Уиткофф, миллиардер из США, стал доверенным лицом Трампа в "закрытых переговорах" по Украине. Когда впервые он посетил Москву в феврале 2025 года, на обратном пути он привез американского заключенного Марка Фогеля. Именно тогда началось его более глубокое вовлечение в неформальную дипломатию между двумя государствами.

По данным The New York Times, Трамп делегировал Уиткоффу расширенные полномочия для общения с российским руководством без публичной огласки. Источники рассказывали газете, что нынешний глава Белого дома видит в нем эффективного коммуникатора, способного вести "жесткие, но гибкие" переговоры.

К тому же сам Трамп, анонсируя встречу между представителями РФ и США, заявлял, что именно Москва просила об этой встрече.

"Они хотели бы встретиться с ним. Они попросили об этой встрече. Так что посмотрим, что из этого получится", - говорил Трамп во время общения с журналистами.

Контекст визита: дедлайн Трампа и угрозы санкциями

Визит Уиткоффа в Москву проходит всего за день до того, как истечет дедлайн, установленный Трампом Путину: до пятницы Кремль должен согласиться на прекращение огня в Украине, иначе РФ ждет новое санкционное давление.

Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство действиями Путина и подчеркивал, что США готовы применить вторичные санкции в отношении стран, закупающих российскую нефть.

Он угрожал 100% пошлинами на торговлю с ключевыми партнерами Москвы, включая Китай и Индию (последнюю США уже частично обложили 25% тарифами).

"Если Москва не остановится, мы примем жесткие меры. Но они опытные - обходят санкции. Посмотрим, сможем ли договориться", - заявил Трамп перед визитом Виткоффа.

Слухи о "воздушном перемирии": что может предложить Кремль

По информации Bloomberg, Кремль может предложить альтернативой "воздушное перемирие" - временное прекращение атак дронами и ракетами. Журналисты отмечают, это, вероятно, попытка Путина избежать новой волны санкций, продолжая при этом войну против Украины.

По мнению собеседников издания, визит Уиткоффа в Москву "дает последний шанс для сделки с Трампом, даже если шансы на успех невелики", однако цели Путина в войне против Украины не изменились и на полное прекращение огня Россия до сих пор не соглашается.

При этом, Reuters также со ссылкой на источники пишет, что глава Кремля вряд ли согласится пойти на уступки, потому что настроен полностью захватить четыре области Украины.

Примечательно, что накануне поездки Уиткоффа президенты Украины и США провели телефонный разговор. По словам Владимира Зеленского, Киев поддерживает немедленное прекращение огня, но напоминает: все предыдущие попытки договориться с Москвой провалились именно из-за действий России.

"Мы говорили и предлагали России тишину в небе - отсутствие таких ударов ракет и дронов и вообще по гражданской инфраструктуре, и конкретно отсутствие ударов по энергетике. Все это нарушалось россиянами", - отметил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Что дальше? Все зависит от результатов визита

Президент США заявлял, что в зависимости от результатов поездки Уиткоффа будет решать, пойдет ли Вашингтон на усиление санкций в отношении России.

"Посмотрим, что произойдет в течение следующего достаточно короткого периода времени. У нас завтра (речь идет о среде, 6 августа - ред.) встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Тогда и решим", - сказал вчера Трамп.

Источники Financial Times отмечают, что в случае провала переговоров, Трамп планирует серьезно усилить давление на Кремль. В Белом доме прямо заявили: "Если Уиткофф вернется без конкретных результатов - Трамп будет в ярости".

По мнению президента США, если мировые цены на нефть упадут еще на 10 долларов за баррель, это ударит по экономике РФ настолько, что Путин "перестанет убивать людей" в Украине.

Кроме того, он уже пригрозил Индии, что в случае дальнейших закупок российской нефти таможенные тарифы против нее будут существенно повышены. В настоящее время США уже ввели 25% пошлины против Индии.

Не исключено, что о своем решении Трамп скажет в своем заявлении уже сегодня в 23:30 по киевскому времени. Белый дом анонсировал выступление президента США из Овального кабинета.

Стоит напомнить, что на фоне дипломатической активности Трампа и администрации по прекращению огня в Украине также ожидается визит другого спецпредставителя президента США - генерала Кита Келлога в Украину. Это может стать частью более широкой стратегии американской администрации по урегулированию войны.