Віткофф може залишити посаду спецпосланця США на Близькому Сході, - Times of Israel

США, Вівторок 30 вересня 2025 09:35
Віткофф може залишити посаду спецпосланця США на Близькому Сході, - Times of Israel Фото: Стів Віткофф, спецпредставник президента США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Спеціальний посланник Сполучених Штатів на Близькому Сході Стів Віткофф, ймовірно, піде у відставку наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Нагадаємо, з самого початку президентства Трампа Віткофф займався переговорами про припинення бойових дій у Газі, виконуючи обов’язки спеціального урядового службовця. Наразі його термін повноважень становить близько 130 днів, а можливе продовження залежатиме від обставин та потреб у організації подальшої дипломатичної роботи.

За словами джерела видання, сам Віткофф уже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо зважаючи на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту.

Також зазначається, що команда офісу Віткоффа почала шукати нові робочі можливості. Це може свідчити про те, що у випадку якщо угода щодо Гази буде укладена, він готовий завершити свою місію з почесним ухваленням відставки.

Ізраїль та Газа

Раніше Politico з посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами арабських країн пообіцяв, що він не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан.

Але вчора у Вашингтоні представили новий мирний план для сектору Газа, що включає 20 пунктів, мета якого - покласти край затяжному конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Стів Віткофф

Варто нагадати, що Віткофф також відвідував і Росію та зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема і в питанні щодо припинення війни в Україні.

Останній відомий візит Віткоффа до Росії відбувся у серпні цього року - тоді він також зустрівся з Путіним.

Більше про візит Віткоффа до Москви та що цьому передувало - в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що візит спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви став п’ятим за рахунком з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім.

РБК-Україна в своєму матеріалі детально розповіло, хто такий Віткофф і яка його роль у питанні завершення війни в Україні.

