Трамп пообещал не допустить аннексии Западного берега Иордана Израилем, - Politico

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 18:48
UA EN RU
Трамп пообещал не допустить аннексии Западного берега Иордана Израилем, - Politico Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп во время встречи с арабскими лидерами заверил, что он не даст Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Речь об одной из двух частей непризнанной Палестины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации неназванных источников издания, Трамп был тверд в этом вопросе и пообещал, что Израилю не будет позволено захватить Западный берег, который управляется Палестинской автономией, а не ХАМАС.

Еще один собеседник Politico обратил внимание, что несмотря на обещание Трампа, до прекращения огня между Израилем и ХАМАС все еще далеко.

Два других источника добавили, что Трамп и его команда представили план по завершению войны на Ближнем Востоке, включая вышеупомянутое обещание о недопущении аннексии и другие детали, такие как управление и послевоенная безопасность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров назвал такую встречу "плодотворной".

Стоит заметить, что непризнанная Палестина из двух частей - Западного берега реки Иордан и Сектора Газа, где сейчас идут активные боевые действия.

Операция Израиля

Напомним, ранее Израиль начал новый этап операции против боевиков ХАМАС в Секторе Газа, целью которой является полный контроль над всем палестинским анклавом.

Посол Израиля при ООН Дани Данон вчера, 23 сентября, заверил, что такая операция продолжится до освобождения всех заложников и полного уничтожения ХАМАС.

ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Ближний восток
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
