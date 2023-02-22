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Выступление Байдена в Варшаве и визит премьера Италии в Киев: новости за 21 февраля

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Киев, Среда 22 февраля 2023 08:15
Выступление Байдена в Варшаве и визит премьера Италии в Киев: новости за 21 февраля Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 21 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил в Варшаве с исторической речью, а в Киев с рабочим визитом приехала премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Байден выступил с исторической речью в Варшаве

Американский лидер выступил с речью к годовщине вторжения России в Украину.

В частности, он анонсировал новые санкции против РФ, которые будут введены совместно с партнерами.

Премьер Италии прибыла в Киев

Джорджия Мелони во время визита в Киев заявила, что Италия рассматривает возможность поставки дополнительного ПВО для Украины, однако вопрос передачи самолетов пока не стоит на повестке дня.

При этом она добавила, что Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит не только ЗРК SAMP-T, но и комплексы Skyguard и Spike.

Мелони также заявила, что Италия планирует провести конференцию по вопросам восстановления Украины, которая должна состояться в апреле этого года.

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