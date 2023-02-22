Выступление Байдена в Варшаве и визит премьера Италии в Киев: новости за 21 февраля

Во вторник, 21 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил в Варшаве с исторической речью, а в Киев с рабочим визитом приехала премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные за сутки ликвидировали 760 российских солдат. По данным на вчера, потери россиян в Украине составили 144 440 человек.

По данным британской разведки, причиной значительного ущерба медицинским и образовательным учреждениям, а также высоких жертв среди мирного населения Украины является неразборчивое использование российской армией артиллерии и других систем огня.

Российские войска обстреляли центр Херсона, попав в остановку и жилой дом. В результате ударов погибли пять человек, еще 16 получили ранения.

Байден выступил с исторической речью в Варшаве

Американский лидер выступил с речью к годовщине вторжения России в Украину.

В частности, он анонсировал новые санкции против РФ, которые будут введены совместно с партнерами.

Премьер Италии прибыла в Киев

Джорджия Мелони во время визита в Киев заявила, что Италия рассматривает возможность поставки дополнительного ПВО для Украины, однако вопрос передачи самолетов пока не стоит на повестке дня.

При этом она добавила, что Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит не только ЗРК SAMP-T, но и комплексы Skyguard и Spike.

Мелони также заявила, что Италия планирует провести конференцию по вопросам восстановления Украины, которая должна состояться в апреле этого года.

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