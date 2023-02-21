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Россия планирует взять под контроль Беларусь к 2030 году, - СМИ

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Вторник 21 февраля 2023 10:07
Россия планирует взять под контроль Беларусь к 2030 году, - СМИ Фото: президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российское правительство планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси к 2030 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал центра "Досье".

Группа журналистов якобы получила доступ к внутреннему документу властей России под названием "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении".

В кремлевском документе говорится о плановом поглощении Республики Беларусь Россией. План разделен на три этапа - до 2022, 2025 и 2030 годов.

По данным центра "Досье", ключевую роль в планах Кремля играет "Союзное государство", через которое РФ собирается нарастить свои силы в Беларуси.

"Например, до конца 2022 года перед администрацией президента стояла задача убедить беларуское руководство в необходимости работы над СГ", - говорится в материале.

Кроме того, к 2030 году российское руководство рассчитывает адаптировать законодательство Беларуси под российское, а также взять под контроль внешнюю политику республики и управлять ей в интересах РФ, увеличить военное присутствие на территории страны, подчинить себе информационное пространство республики, наращивая количество российских СМИ.

Также в перспективах Кремля обозначено установление верховенства русского языка над белорусским и введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов гражданам Беларуси.

Как отмечают журналисты, в разработке плана участвовали Генштаб вооруженных сил РФ, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и отдел администрации президента - управление президента по приграничному сотрудничеству, которое возглавляет Алексей Филатов. Он представлял интересы Кремля в Южной Осетии и Абхазии, а также курировал взаимодействие с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что Кремль, скорее всего, присоединит к себе элементы белорусской оборонно-промышленной базы (ОПБ) в рамках более масштабных усилий по переоснащению российских вооруженных сил для поддержки затяжной войны против Украины.

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