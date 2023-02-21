Россияне бьют по площадям: британская разведка назвала причину высоких жертв среди мирных

Причиной значительного ущерба медицинским и образовательным учреждениям, а также высоких жертв среди мирного населения Украины является безразборчивое использование российской армией артиллерии и других систем огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, по состоянию на 13 февраля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Среди них 7 199 убитых и 11 756 раненых. При этом 697 жертв среди гражданского населения зафиксированы в январе 2023 года.

УВКПЧ заявило, что, по его мнению, фактические цифры значительно выше. Согласно другому независимому анализу, вероятно, было убито более 16 000 мирных жителей. Данные за январь 2023 года показали, что насилие продолжалось вдоль линии фронта протяженностью 1200 км, но в основном было сосредоточено в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, на протяжении января 2023 года наблюдалась очень высокая интенсивность и тенденция к увеличению ущерба как медицинским, так и образовательным учреждениям.

Эти инциденты и рост жертвы среди гражданского населения в значительной степени связаны с безразборчивым использованием Россией артиллерии и других систем огня по площадям, считают в Минобороны Британии.