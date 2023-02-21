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Италия планирует в апреле провести конференцию по восстановлению Украины

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Вторник 21 февраля 2023 22:12
Италия планирует в апреле провести конференцию по восстановлению Украины Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Италия планирует провести конференцию по вопросам восстановления Украины, которая должна состояться в апреле этого года.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы много говорили о вопросах восстановления - не только по завершении войны. Сейчас восстановление разрушенного здания - это сигнал надежды, который означает, что на Украину полагаются. Италия работает над конференцией по восстановлению, которая должна состояться в апреле", - заявила она.

Ранее сообщалось, что Британия намерена организовать конференцию по восстановлению Украины. Она должна состояться в июне.

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