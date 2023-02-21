Российские войска обстреляли остановку в Херсоне: есть погибшие и раненые

Российские войска сегодня, 21 февраля обстреляли центр Херсона. Враг попал в остановку и жилой дом, есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

"Россияне обстреляли центр Херсона, есть попадание в остановку общественного транспорта. На остановке в это время находилось большое количество людей. В результате обстрела несколько погибших и раненых", - пишет издание.

Также, по данным местных СМИ, попадание ракет в жилой дом в центре города.

Напомним, сегодня мы писали, что жители Херсона слышали взрывы. Как впоследствии стало известно, российские войска ударили по городу из РСЗО.

Добавим, что за прошедшие сутки путинские войска 58 раз атаковали Херсон и область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, двое мирных жителей погибли.

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