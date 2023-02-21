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Италия изучает возможность передачи Украине дополнительного ПВО, но не самолетов, - премьер

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Вторник 21 февраля 2023 20:13
Италия изучает возможность передачи Украине дополнительного ПВО, но не самолетов, - премьер Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Италия рассматривает возможность поставки дополнительного ПВО для Украины, однако вопрос передачи самолетов пока не стоит на повестке дня.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

Она подчеркнула, что на столе нет плана для Италии по отправке военных самолетов в Украину.

"Это решение должно быть принято вместе с международными партнерами", - заявила премьер.

Мелони заявила, что Италия рассматривает возможность поставки дополнительных систем противовоздушной обороны помимо SAMP/T-MAMBA, над которыми она работала вместе с Францией.

При этом она добавила, что Италия не будет колебаться в своей поддержке Украины.

"Италия окажет любую возможную помощь, чтобы создать условия для переговоров, но до тех пор она будет оказывать любую военную, финансовую и гражданскую поддержку. Те, кто поддерживает Украину, даже военным путем, - это те, кто работает на благо мира", - заявила премьер Италии.

Напомним, премьер Италии Джорджия Мелони прибыла в Киев с рабочим визитом.

По данным итальянских СМИ, Мелони сегодня объявит новый пакет военной помощи Украины.

Ранее сообщалось, что Италия может отправить пять истребителей Украине, если не будет первой среди стран.

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