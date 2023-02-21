Уничтожено десяток танков и 760 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Фото: потери российских войск составляют уже около 144 440 убитыми (GettyImages)
Украинские бойцы за прошедшие сутки ликвидировали еще 760 оккупантов. Также было уничтожено десяток танков и 5 БПЛА врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 144440 (+760) человек ликвидировано,
- танков - 3326 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 6562 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2338 (+4) ед,
- РСЗО - 471 (+0) ед,
- средства ПВО - 243 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5210 (+1) ед,
- специальная техника - 226 (+1).
Напомним, за минувшие сутки украинские бойцы остановили 11 атак врага в трех областях и уничтожили ЗРК и батарею РСЗО российских войск.
Также мы писали о том, что украинские пограничники контратаковали под Бахмутом и уничтожили шесть оккупантов.
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